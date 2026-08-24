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Le Havre - Brest biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Le Havre
Brest
1. Lig

Le Havre, Ligue 1'de Brest ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Le Havre, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Havre'deki Stade Oceane'da Brest ile karşı karşıya gelecek.

Brest, iki takım arasındaki son dört Ligue 1 karşılaşmasının üçünü kazanarak yakın dönemdeki ikili rekabette daha güçlü bir avantaja sahip. İki ekibin ligdeki son karşılaşmasında, 8 Mart 2026'da Brest, Stade Francis-Le Blé'de Le Havre'ı 2-0 mağlup etti.

GOAL, Le Havre - Brest maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Havre - Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre - Brest maçı, Le Havre'deki Stade Oceane'da oynanacak. Resmî başlama saati ise aşağıdaki maç detaylarında doğrulandı.

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1. Lig - Hafta 3
Stade Oceane

Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

OGC Nice - Le Mans FC maçı (5 Eylül 2026 Cumartesi günü Allianz Riviera'da oynanacak) için bilet almak istiyorsanız:

  1. Resmî OGC Nice bilet portalı: İlk ve en güvenli seçenek, OGC Nice'in resmî Billetterie platformudur. Bilet ana sayfasında ilgili maçı seçin, ardından tercih ettiğiniz tribün ve koltukları belirleyin.
  2. Yetkili yeniden satış platformları:StubHub gibi ikincil platformlar, resmî kontenjanlar tükenirse yeniden satışa çıkan biletler sunar.
  3. Statta: Genel duruma bağlı olarak, maç gününe yaklaşıldığında biletler Allianz Riviera gişelerinde santra öncesinde doğrudan satışta da olabilir.

Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri ne kadar?

5 Eylül 2026 Cumartesi günü Allianz Riviera'da oynanacak OGC Nice - Le Mans FC maçının bilet fiyatları, resmî gişe satışlarında genel olarak £8 ile £43+ (€9 ile €50+) arasında değişiyor:

  • Genel giriş / genç taraftar kategorileri: Giriş seviyesi genel satış biletleri ile aile/genç tribünü alanlarında fiyatlar yaklaşık £8'den (€9) başlıyor.
  • Standart kategori koltuklar: Normal yan tribün ve orta kademe koltuklar, sahaya yakınlık ve merkezi görüşe bağlı olarak genellikle £21 ile £43 (€25 ile €50) arasında değişiyor.
  • Yeniden satış ve ikincil piyasa platformları: Ana biletler tükenirse, yetkili yeniden satış noktaları veya StubHubgibi bilet platformlarında koltuklar, arz ve koltuk konumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık £45 ile £100+ seviyesinden listelenir.

Le Havre - Brest Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre - Brest form durumu

Le Havre, yeni sezona hazırlık dönemindeki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Le Mans'ı 1-0 mağlup eden ekip, bundan bir hafta önce ise Real Oviedo'ya 3-2 kaybetmişti. Beş hazırlık maçında yedi gol atan ve altı gol yiyen Le Havre, hazırlıklarını Laval ile 1-1 berabere kalarak ve daha önce de Red Star'ı 2-1 yenerek sürdürdü.

Brest'in son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Son karşılaşmasını 16 Ağustos'ta Nottingham Forest'a 2-0 kaybeden ekip, yüksek skorlu geçen iki maçta Venezia ile 2-2 ve Guingamp ile 3-3 berabere kaldı. Brest, sezon öncesindeki beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol de yedi; buna temmuz sonundaki Al-Wakrah karşısında alınan 2-0'lık yenilgi de dahil.

LEH

LEH - Form

IPS
K1-0
OVI
K3-2
LEM
K0-1
ASM
K0-1
OL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
B29

B29 - Form

STB
K1-2
VEN
B2-2
NFO
K2-0
LEM
B2-2
TFC
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Le Havre - Brest: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Brest sahasında 2-0 kazandı. Ondan önce Le Havre, Ekim 2025'te Stade Oceane'da 1-0'lık galibiyet almıştı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Brest, Le Havre'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi bir performans sergiledi; ayrıca rakibine karşı altıya iki gol üstünlüğü kurdu.

Kafa Kafaya

Le HavreÇizimBrest
1
0
4
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
MS
1. Lig
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Brest badge
Brest
B29
0
MS
Club Friendlies
Brest badge
Brest
B29
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
MS
1. Lig
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Brest badge
Brest
B29
1
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
MS
1Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti0/5
Her iki takım da gol attı0/5

Le Havre - Brest puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Brest dördüncü, Le Havre ise beşinci sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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