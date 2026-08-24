Le Havre, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Havre'deki Stade Oceane'da Brest ile karşı karşıya gelecek.
Brest, iki takım arasındaki son dört Ligue 1 karşılaşmasının üçünü kazanarak yakın dönemdeki ikili rekabette daha güçlü bir avantaja sahip. İki ekibin ligdeki son karşılaşmasında, 8 Mart 2026'da Brest, Stade Francis-Le Blé'de Le Havre'ı 2-0 mağlup etti.
GOAL, Le Havre - Brest maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.
Le Havre - Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Le Havre - Brest maçı, Le Havre'deki Stade Oceane'da oynanacak. Resmî başlama saati ise aşağıdaki maç detaylarında doğrulandı.
Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri nasıl alınır?
OGC Nice - Le Mans FC maçı (5 Eylül 2026 Cumartesi günü Allianz Riviera'da oynanacak) için bilet almak istiyorsanız:
- Resmî OGC Nice bilet portalı: İlk ve en güvenli seçenek, OGC Nice'in resmî Billetterie platformudur. Bilet ana sayfasında ilgili maçı seçin, ardından tercih ettiğiniz tribün ve koltukları belirleyin.
- Yetkili yeniden satış platformları:StubHub gibi ikincil platformlar, resmî kontenjanlar tükenirse yeniden satışa çıkan biletler sunar.
- Statta: Genel duruma bağlı olarak, maç gününe yaklaşıldığında biletler Allianz Riviera gişelerinde santra öncesinde doğrudan satışta da olabilir.
Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri ne kadar?
5 Eylül 2026 Cumartesi günü Allianz Riviera'da oynanacak OGC Nice - Le Mans FC maçının bilet fiyatları, resmî gişe satışlarında genel olarak £8 ile £43+ (€9 ile €50+) arasında değişiyor:
- Genel giriş / genç taraftar kategorileri: Giriş seviyesi genel satış biletleri ile aile/genç tribünü alanlarında fiyatlar yaklaşık £8'den (€9) başlıyor.
- Standart kategori koltuklar: Normal yan tribün ve orta kademe koltuklar, sahaya yakınlık ve merkezi görüşe bağlı olarak genellikle £21 ile £43 (€25 ile €50) arasında değişiyor.
- Yeniden satış ve ikincil piyasa platformları: Ana biletler tükenirse, yetkili yeniden satış noktaları veya StubHubgibi bilet platformlarında koltuklar, arz ve koltuk konumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık £45 ile £100+ seviyesinden listelenir.
Le Havre - Brest Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey
Le Havre - Brest form durumu
Le Havre, yeni sezona hazırlık dönemindeki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Le Mans'ı 1-0 mağlup eden ekip, bundan bir hafta önce ise Real Oviedo'ya 3-2 kaybetmişti. Beş hazırlık maçında yedi gol atan ve altı gol yiyen Le Havre, hazırlıklarını Laval ile 1-1 berabere kalarak ve daha önce de Red Star'ı 2-1 yenerek sürdürdü.
Brest'in son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Son karşılaşmasını 16 Ağustos'ta Nottingham Forest'a 2-0 kaybeden ekip, yüksek skorlu geçen iki maçta Venezia ile 2-2 ve Guingamp ile 3-3 berabere kaldı. Brest, sezon öncesindeki beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol de yedi; buna temmuz sonundaki Al-Wakrah karşısında alınan 2-0'lık yenilgi de dahil.
Le Havre - Brest: Son ikili rekabet karnesi
Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Brest sahasında 2-0 kazandı. Ondan önce Le Havre, Ekim 2025'te Stade Oceane'da 1-0'lık galibiyet almıştı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Brest, Le Havre'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi bir performans sergiledi; ayrıca rakibine karşı altıya iki gol üstünlüğü kurdu.
Kafa Kafaya
Le Havre - Brest puan durumu
Güncel Ligue 1 puan durumunda Brest dördüncü, Le Havre ise beşinci sırada yer alıyor.
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