Le Havre, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Havre'deki Stade Oceane'da Brest ile karşı karşıya gelecek.

Brest, iki takım arasındaki son dört Ligue 1 karşılaşmasının üçünü kazanarak yakın dönemdeki ikili rekabette daha güçlü bir avantaja sahip. İki ekibin ligdeki son karşılaşmasında, 8 Mart 2026'da Brest, Stade Francis-Le Blé'de Le Havre'ı 2-0 mağlup etti.

GOAL, Le Havre - Brest maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Havre - Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre - Brest maçı, Le Havre'deki Stade Oceane'da oynanacak. Resmî başlama saati ise aşağıdaki maç detaylarında doğrulandı.

1. Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 14:45 Stade Oceane

Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

OGC Nice - Le Mans FC maçı (5 Eylül 2026 Cumartesi günü Allianz Riviera'da oynanacak) için bilet almak istiyorsanız:

Resmî OGC Nice bilet portalı: İlk ve en güvenli seçenek, OGC Nice'in resmî Billetterie platformudur. Bilet ana sayfasında ilgili maçı seçin, ardından tercih ettiğiniz tribün ve koltukları belirleyin. Yetkili yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil platformlar, resmî kontenjanlar tükenirse yeniden satışa çıkan biletler sunar. Statta: Genel duruma bağlı olarak, maç gününe yaklaşıldığında biletler Allianz Riviera gişelerinde santra öncesinde doğrudan satışta da olabilir.

Nice - Le Mans Ligue 1 biletleri ne kadar?

5 Eylül 2026 Cumartesi günü Allianz Riviera'da oynanacak OGC Nice - Le Mans FC maçının bilet fiyatları, resmî gişe satışlarında genel olarak £8 ile £43+ (€9 ile €50+) arasında değişiyor:

Genel giriş / genç taraftar kategorileri: Giriş seviyesi genel satış biletleri ile aile/genç tribünü alanlarında fiyatlar yaklaşık £8 'den (€9) başlıyor.

Standart kategori koltuklar: Normal yan tribün ve orta kademe koltuklar, sahaya yakınlık ve merkezi görüşe bağlı olarak genellikle £21 ile £43 (€25 ile €50) arasında değişiyor.

Yeniden satış ve ikincil piyasa platformları: Ana biletler tükenirse, yetkili yeniden satış noktaları veya StubHub gibi bilet platformlarında koltuklar, arz ve koltuk konumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık £45 ile £100+ seviyesinden listelenir.

Le Havre - Brest Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre - Brest form durumu

Le Havre, yeni sezona hazırlık dönemindeki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Le Mans'ı 1-0 mağlup eden ekip, bundan bir hafta önce ise Real Oviedo'ya 3-2 kaybetmişti. Beş hazırlık maçında yedi gol atan ve altı gol yiyen Le Havre, hazırlıklarını Laval ile 1-1 berabere kalarak ve daha önce de Red Star'ı 2-1 yenerek sürdürdü.

Brest'in son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Son karşılaşmasını 16 Ağustos'ta Nottingham Forest'a 2-0 kaybeden ekip, yüksek skorlu geçen iki maçta Venezia ile 2-2 ve Guingamp ile 3-3 berabere kaldı. Brest, sezon öncesindeki beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol de yedi; buna temmuz sonundaki Al-Wakrah karşısında alınan 2-0'lık yenilgi de dahil.

Le Havre - Brest: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Brest sahasında 2-0 kazandı. Ondan önce Le Havre, Ekim 2025'te Stade Oceane'da 1-0'lık galibiyet almıştı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Brest, Le Havre'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi bir performans sergiledi; ayrıca rakibine karşı altıya iki gol üstünlüğü kurdu.

Le Havre - Brest puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Brest dördüncü, Le Havre ise beşinci sırada yer alıyor.