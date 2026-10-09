Le Havre, 18 Ekim 2026 Pazar günü Le Havre'deki Stade Océane'da Auxerre ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Le Havre, Auxerre'e karşı oynanan önceki 24 resmi maçın 14'ünü kazanarak bu eşleşmede üstün taraf oldu. İki kulüp arasındaki son karşılaşma ise Nisan 2026'da, 2025-26 Ligue 1 sezonunda 1-1 beraberlikle sona erdi.

GOAL, Le Havre - Auxerre maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Havre - Auxerre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

1. Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 11:15 Stade Oceane

Le Havre - Auxerre Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Le Havre AC ile AJ Auxerre arasında Stade Océane'da oynanacak Ligue 1 karşılaşmasının biletlerini satın almak için şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmî kulüp bilet satışı

Ev sahibi taraftarlar (Le Havre tribünü):

Resmî Le Havre AC Bilet Satış Portalı 'nı ziyaret edin ( billetterie.hac-foot.com ).

Deplasman taraftarları (Auxerre misafir tribünü):

Deplasman tribünü biletleri genellikle doğrudan AJ Auxerre'in resmî gişesi veya yetkili taraftar grupları aracılığıyla yönetilir. Misafir taraftar satış talimatları için maç gününe yaklaştıkça Auxerre'in resmî bilet satış sitesini kontrol edin ( billetterie.aja.fr ).



2. Stade Océane gişesi

Hafta içi çalışma saatlerinde ya da koltukların hâlâ müsait olması durumunda maç günü Le Havre'deki Stade Océane mağazası/bilet gişesinden bizzat bilet satın alabilirsiniz.

3. İkincil satış ve yeniden satış platformları

Resmî kontenjanların tükenmesi hâlinde StubHub gibi ikincil bilet platformlarında sık sık ikinci el maç biletleri listelenir. Teslimat yöntemi olarak dijital transferi veya e-bileti seçtiğinizden emin olun.

Le Havre - Auxerre Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Océane'daki Le Havre AC - AJ Auxerre Ligue 1 karşılaşmasının bilet fiyatları, nereden ve nasıl satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

1. Resmî kulüp gişesi fiyatları

Doğrudan resmî Le Havre AC bilet satış portalından satın alırken:

Standart kategori koltuklar: Stadyumdaki konuma göre (kalelerin arkası ya da merkezi ana tribünler) genellikle 18 € ile 55 € arasında değişir.

Genç ve indirimli biletler: Çocuklar ve öğrenciler için indirimli biletler genel olarak 10 € ile 25 € arasında değişir.

VIP ve ağırlama: Premium koltuklar veya lounge erişim paketleri genellikle bilet başına yaklaşık 120 € ile 180 €+ seviyesinden başlar.

2. İkincil satış ve yeniden satış platformları

Birincil bilet satış dönemleri kapandığında StubHub gibi ikincil bilet platformları, taraftarlara maç günü giriş bileti alma konusunda ikinci bir şans sunar.

Başlangıç fiyatı: Giriş seviyesindeki yeniden satış biletleri genellikle yaklaşık 40 € ile 50 € seviyesinden başlar.

Ortalama yeniden satış fiyatı: İkincil piyasalardaki ortalama bilet fiyatı koltuk başına yaklaşık 70 € ile 80 € civarındadır.

Le Havre - Auxerre Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre - Auxerre form durumu

Le Havre, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Ligue 1'de Angers ile 0-0 berabere kalan ekip, ligdeki bir önceki yenilgisini ise Stade Océane'da Brest'e 2-1 kaybederek yaşadı. Le Havre, Ligue 1'deki son dört maçında iki gol attı ve dört gol yedi. Bu süreçteki tek galibiyeti Le Mans'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında geldi.

Auxerre'in son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi bulunuyor. Son Ligue 1 maçında Nice'ı 1-0 yenen ekip, bunun öncesinde Lens'e 5-2 gibi ağır bir skorla ve Angers'e 3-1 mağlup olmuştu. Still'in takımı bu beş maçta sekiz gol atarken 10 gol yedi; bu da hücum üretkenliği ile savunma zaafının bir arada görüldüğü bir tabloyu yansıtıyor.

Le Havre - Auxerre: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Ligue 1'de Stade Océane'da 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada Le Havre, Auxerre'in iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstünlüğü elinde bulunduruyor ve iki kulüp ağırlıklı olarak Ligue 1'de karşı karşıya geldi. Le Havre, bu beraberlikten önceki iki karşılaşmayı da kazanmıştı; buna Eylül 2024'te sahasında aldığı 3-1'lik galibiyet de dahil.