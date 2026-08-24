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Le Havre - Angers maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Le Havre
Angers
1. Lig

Le Havre, Ligue 1'de Angers ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Le Havre, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Havre'daki Stade Océane'da Angers ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne oldu. Le Havre, Ocak 2026'da sahasında 2-1 kazanırken, Nisan 2026'da Angers deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Her iki takım da sezonun erken bölümünde ivme yakalamak ve tablonun alt yarısından uzaklaşmak için kritik puanlar arayacak.

GOAL, Le Havre - Angers maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Havre - Angers Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre - Angers karşılaşması, Le Havre'daki Stade Océane'da oynanacak ve mücadele mevcut Ligue 1 haftası kapsamında programlandı.

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1. Lig - Hafta 4
Stade Oceane

Le Havre - Angers Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Océane'daki Le Havre - Angers Ligue 1 maçı için bilet satın alma süreci birkaç ana adımdan oluşuyor:

Resmî kulüp bilet satışı

  • Resmî internet sitesi: Le Havre AC'nin resmî bilet satış platformunu ziyaret edin (billetterie.hac-foot.com). Bu, biletleri resmî fiyatı üzerinden satın almanın en güvenli ve en doğrudan yoludur.
  • Satış tarihleri: Maç biletleri genellikle karşılaşma tarihinden 2 ila 3 hafta önce genel satışa çıkar.
  • Maç günü gişesi: Biletler önceden tükenmezse, kalan koltuklar maç günü doğrudan Stade Océane gişelerinden satın alınabilir.

İkincil ve yeniden satış platformları

  • Aracı platformlar: Biletler resmî sitede tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında üyelerden veya kombine sahiplerinden boşta kalan koltuklar listelenir.

Le Havre - Angers Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Océane'daki Le Havre - Angers Ligue 1 maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösteriyor:

Resmî gişe fiyatları

  • Standart koltuklar: Doğrudan Le Havre AC üzerinden satın alınan biletlerin resmî fiyatları, tribüne göre 15 £ ile 45 £ (€18 ile €52) arasında değişiyor (kalelerin arkası ile merkez ana tribünler).
  • İndirimli fiyatlar: Gençler, öğrenciler veya çocuklar için indirimli biletler genel olarak 10 £ ile 25 £ (€12 ile €30) arasında oluyor.

İkincil ve yeniden satış piyasası fiyatları

  • Başlangıç fiyatı:StubHub gibi yeniden satış platformlarında listelenen genel giriş kategorisindeki en düşük fiyatlı koltuklar yaklaşık 40 £ ile 50 £ (€48 ile €58 / $52) seviyesinden başlıyor.
  • Ortalama fiyat: Yeniden satış sitelerinde farklı stadyum kategorileri genelindeki ortalama fiyat yaklaşık 65 £ ile 70 £ (~80 ABD doları) düzeyinde.


Le Havre - Angers Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre - Angers form durumu

Le Havre son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Tek galibiyetini Le Mans karşısında oynanan bir kulüp hazırlık maçında alan ekip, son karşılaşmasında ise 23 Ağustos'ta ligde Monaco'ya 1-0 yenildi. Bu beş maçta toplam beş gol atıp altı gol yediler ve bu süreçte henüz kalesini gole kapatamadılar.

Angers son beş maçının üçünü kazandı, ancak bu galibiyetlerin ikisi Paris FC ve Lorient karşısındaki sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta Lille deplasmanında alınan 2-0'lık lig mağlubiyeti oldu. Son hazırlık maçında Paris FC'yi 3-2 mağlup ettiler, ancak bu olumlu ivme Ligue 1'in açılış haftasına taşınamadı.

LEH

LEH - Form

OVI
K3-2
LEM
K0-1
ASM
K0-1
OL
B1-1
B29
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SCO

SCO - Form

FCL
K2-1
PAR
K3-2
LIL
K0-2
AJA
K1-3
REN
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Le Havre - Angers: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 18 Nisan 2026'da Angers'de Ligue 1'de oynandı ve 1-1 sona erdi. Son beş buluşmada iki taraf da üstünlük kuramadı. Le Havre bir galibiyet alırken, Angers de bir kez kazandı ve üç maç beraberlikle bitti. Le Havre, Ocak 2026'da sahasında 2-1 kazanırken, Angers Aralık 2024'te Stade Océane'da 1-0 galip geldi.

Kafa Kafaya

Le HavreÇizimAngers
1
3
1
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
MS
1. Lig
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
Angers badge
Angers
SCO
1
MS
Club Friendlies
Angers badge
Angers
SCO
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
MS
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
MS
1. Lig
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Angers badge
Angers
SCO
1
MS
4Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı3/5

Le Havre - Angers puan durumu

Mevcut Ligue 1 tablosunda Le Havre 14. sırada, Angers ise 15. basamakta yer alıyor ve iki kulüp de sıralamanın alt bölümünde birbirine çok yakın durumda bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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