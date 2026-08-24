Le Havre, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Havre'daki Stade Océane'da Angers ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne oldu. Le Havre, Ocak 2026'da sahasında 2-1 kazanırken, Nisan 2026'da Angers deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Her iki takım da sezonun erken bölümünde ivme yakalamak ve tablonun alt yarısından uzaklaşmak için kritik puanlar arayacak.

GOAL, Le Havre - Angers maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Havre - Angers Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre - Angers karşılaşması, Le Havre'daki Stade Océane'da oynanacak ve mücadele mevcut Ligue 1 haftası kapsamında programlandı.

1. Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 14:45 Stade Oceane

Le Havre - Angers Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Océane'daki Le Havre - Angers Ligue 1 maçı için bilet satın alma süreci birkaç ana adımdan oluşuyor:

Resmî kulüp bilet satışı

Resmî internet sitesi: Le Havre AC'nin resmî bilet satış platformunu ziyaret edin ( billetterie.hac-foot.com ). Bu, biletleri resmî fiyatı üzerinden satın almanın en güvenli ve en doğrudan yoludur.

Satış tarihleri: Maç biletleri genellikle karşılaşma tarihinden 2 ila 3 hafta önce genel satışa çıkar.

Maç günü gişesi: Biletler önceden tükenmezse, kalan koltuklar maç günü doğrudan Stade Océane gişelerinden satın alınabilir.

İkincil ve yeniden satış platformları

Aracı platformlar: Biletler resmî sitede tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında üyelerden veya kombine sahiplerinden boşta kalan koltuklar listelenir.

Le Havre - Angers Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Océane'daki Le Havre - Angers Ligue 1 maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösteriyor:

Resmî gişe fiyatları

Standart koltuklar: Doğrudan Le Havre AC üzerinden satın alınan biletlerin resmî fiyatları, tribüne göre 15 £ ile 45 £ (€18 ile €52) arasında değişiyor (kalelerin arkası ile merkez ana tribünler).

İndirimli fiyatlar: Gençler, öğrenciler veya çocuklar için indirimli biletler genel olarak 10 £ ile 25 £ (€12 ile €30) arasında oluyor.

İkincil ve yeniden satış piyasası fiyatları

Başlangıç fiyatı: StubHub gibi yeniden satış platformlarında listelenen genel giriş kategorisindeki en düşük fiyatlı koltuklar yaklaşık 40 £ ile 50 £ (€48 ile €58 / $52) seviyesinden başlıyor.

Ortalama fiyat: Yeniden satış sitelerinde farklı stadyum kategorileri genelindeki ortalama fiyat yaklaşık 65 £ ile 70 £ (~80 ABD doları) düzeyinde.





Le Havre - Angers Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre - Angers form durumu

Le Havre son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Tek galibiyetini Le Mans karşısında oynanan bir kulüp hazırlık maçında alan ekip, son karşılaşmasında ise 23 Ağustos'ta ligde Monaco'ya 1-0 yenildi. Bu beş maçta toplam beş gol atıp altı gol yediler ve bu süreçte henüz kalesini gole kapatamadılar.

Angers son beş maçının üçünü kazandı, ancak bu galibiyetlerin ikisi Paris FC ve Lorient karşısındaki sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta Lille deplasmanında alınan 2-0'lık lig mağlubiyeti oldu. Son hazırlık maçında Paris FC'yi 3-2 mağlup ettiler, ancak bu olumlu ivme Ligue 1'in açılış haftasına taşınamadı.

Le Havre - Angers: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 18 Nisan 2026'da Angers'de Ligue 1'de oynandı ve 1-1 sona erdi. Son beş buluşmada iki taraf da üstünlük kuramadı. Le Havre bir galibiyet alırken, Angers de bir kez kazandı ve üç maç beraberlikle bitti. Le Havre, Ocak 2026'da sahasında 2-1 kazanırken, Angers Aralık 2024'te Stade Océane'da 1-0 galip geldi.

Le Havre - Angers puan durumu

Mevcut Ligue 1 tablosunda Le Havre 14. sırada, Angers ise 15. basamakta yer alıyor ve iki kulüp de sıralamanın alt bölümünde birbirine çok yakın durumda bulunuyor.