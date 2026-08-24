Le Havre, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Havre'daki Stade Océane'da Angers ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti. Le Havre, Ocak 2026'da sahasında 2-1 kazanırken Nisan 2026'da Angers deplasmanında oynanan maç 1-1 berabere bitti. Her iki takım da sezonun erken bölümünde ivme kazanmak ve puan tablosunun alt yarısından uzaklaşmak için kritik puanlar arayacak.

GOAL, Le Havre ile Angers arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Havre - Angers Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre - Angers maçı, Le Havre'daki Stade Océane'da oynanacak ve karşılaşma mevcut Ligue 1 haftasında programlandı.

1. Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 14:45 Stade Oceane

Le Havre - Angers Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Océane'da oynanacak Le Havre - Angers Ligue 1 karşılaşmasının biletlerini satın almak için birkaç temel adım bulunuyor:

Resmî kulüp bilet satışı

Resmî internet sitesi: Le Havre AC'nin resmî bilet satış platformunu ziyaret edin ( billetterie.hac-foot.com ). Bu, biletleri resmî satış fiyatıyla güvence altına almanın en güvenli ve en doğrudan yoludur.

Satış tarihleri: Maç günü biletleri genellikle karşılaşma tarihinden 2 ila 3 hafta önce genel satışa çıkar.

Maç günü gişesi: Biletler önceden tükenmezse, kalan koltuklar maç günü doğrudan Stade Océane'daki bilet gişelerinden satın alınabilir.

İkincil ve yeniden satış platformları

Toplayıcı platformlar: Biletler resmî sitede tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları üyelerin veya kombine sahiplerinin elindeki boş koltukları listeler.

Le Havre - Angers Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Océane'da oynanacak Le Havre - Angers Ligue 1 maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösteriyor:

Resmî gişe fiyatları

Standart koltuklar: Doğrudan Le Havre AC üzerinden satın alınan resmî satış fiyatlı biletler, tribüne göre genellikle 15 £ ile 45 £ (18 € ile 52 €) arasında değişir (kale arkası ile merkez ana tribünler).

İndirimli fiyatlar: Gençler, öğrenciler veya çocuklar için indirimli biletler genellikle 10 £ ile 25 £ (12 € ile 30 €) arasındadır.

İkincil ve yeniden satış piyasası fiyatları

Başlangıç fiyatı: StubHub gibi bilet yeniden satış platformlarında listelenen giriş seviyesi genel giriş koltukları yaklaşık 40 £ ile 50 £ 'dan başlar (48 € ile 58 € / 52 $).

Ortalama fiyat: Yeniden satış sitelerinde çeşitli stadyum kategorilerindeki genel ortalama fiyat yaklaşık 65 £ ile 70 £ düzeyindedir (~80 ABD doları).





Le Havre - Angers Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre - Angers form durumu

Le Havre'ın son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet çıktı. Tek galibiyetini bir Kulüp Hazırlık Maçı'nda Le Mans'a karşı aldı, son maçında ise 23 Ağustos'ta ligde Monaco'ya 1-0 yenildi. Bu beş maçta toplam beş gol attı ve altı gol yedi, ayrıca bu süreçte henüz gole kapama yapamadı.

Angers, son beş maçının üçünü kazandı ancak bu galibiyetlerin ikisi sezon öncesi hazırlık maçlarında Paris FC ve Lorient'e karşı geldi. Son sonucu, 23 Ağustos'ta Lille deplasmanında alınan 2-0'lık lig mağlubiyeti oldu. Son hazırlık maçında Paris FC'yi 3-2 yendi ancak bu olumlu ivme Ligue 1'in açılış haftasına taşınamadı.

Le Havre - Angers: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 18 Nisan 2026'da Angers'de Ligue 1'de oynandı ve 1-1 sona erdi. Son beş buluşmada iki taraftan hiçbiri üstünlük kuramadı. Le Havre bir galibiyet alırken, Angers bir galibiyet elde etti ve üç maç berabere bitti. Le Havre, Ocak 2026'da sahasında 2-1 kazanırken Angers, Aralık 2024'te Stade Océane'da 1-0 galip geldi.

Le Havre - Angers puan durumu

Güncel Ligue 1 puan tablosunda Le Havre 14. sırada, Angers ise 15. sırada yer alıyor ve iki kulüp de tablonun alt bölümünde birbirinden az farkla ayrılıyor.