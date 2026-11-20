Lazio, 13 Aralık 2026 Pazar günü Roma'daki Stadio Olimpico'da Roma'yı ağırlayacak.

İki takımın 17 Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Roma, savunma oyuncusu Gianluca Mancini'nin iki golüyle Stadio Olimpico'da 2-0'lık net bir galibiyet aldı. Gergin geçen maçı iki takım da 10 kişi tamamladı. Derbideki galibiyet hasretine son vermek ve geçen sezon ligde Roma'ya karşı aldığı iki yenilginin rövanşını almak isteyen Lazio ile rakibinin mücadelesi, Ebedî Şehir'de üstünlük için yine çekişmeli bir karşılaşma vadediyor.

Lazio-Roma maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Lazio-Roma Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Lazio-Roma maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

Lazio-Roma Serie A maçına nasıl bilet alınır?

Lazio-Roma Serie A maçına bilet almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet satış ortağı: İlk elden biletler yalnızca Vivaticket ve SS Lazio'nun resmî internet sitesi üzerinden satılıyor.

İlk elden biletler yalnızca Vivaticket ve SS Lazio'nun resmî internet sitesi üzerinden satılıyor. Roma'nın resmî satış kanalları: Deplasman taraftarlarına ayrılan Curva Sud ve Distinti Sud bölümlerinin biletleri, AS Roma'nın Vivaticket üzerinden hizmet veren resmî bilet portalında ayrı olarak satışa sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lazio-Roma Serie A maçının biletleri ne kadar?

Lazio-Roma Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Curva Nord ve Distinti (kale arkaları / alt tribünler): 30–50 €.

30–50 €. Tribuna Tevere (yan tribünler): 60–120 €.

60–120 €. Tribuna Monte Mario (orta bölümler / yan tribünlerdeki premium koltuklar): 100–180 € ve üzeri.

100–180 € ve üzeri. VIP ve kurumsal ağırlama: 250–500 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk elden satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst tribünler / uç bölümler (Curva / Distinti): 95–140 €

95–140 € Yan tribünler (Tribuna Tevere): 150–280 €

150–280 € Orta bölümler ve alt tribünlerdeki premium koltuklar (Monte Mario): 300–550 € ve üzeri

Lazio-Roma Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lazio ve Roma'nın form durumu

Lazio, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu süreçteki tek puan kaybı, Napoli ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçta yaşandı. Son maçında Cagliari'yi 2-1 yenen Lazio, bu beş maçlık seride Sassuolo deplasmanından da 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Gattuso'nun takımı bu karşılaşmalarda 14 gol atıp yalnızca dört gol yedi.

Roma ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Roma, Udinese'yi de deplasmanda 5-2 yendi. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 3-2 kaybederek aldı. Gasperini'nin takımı beş maçta 17 gol atıp sekiz gol yedi.

Lazio-Roma: Son karşılaşmalar

Bu veri setindeki son Derby della Capitale, 17 Mayıs 2026'da oynandı. Roma, Serie A'daki maçta Lazio'yu Stadio Olimpico'da 2-0 yendi. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Roma üç, Lazio bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Roma, bu beş karşılaşmanın ikisinde gol yemedi.