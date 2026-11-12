İtalyan futbolunun en sert rekabetlerinden biri olan Derby della Capitale, Lazio ile Roma’nın karşılaşmasıyla geri dönüyor. Başkentin iki kulübü, 13 Aralık 2026’da Serie A’da merakla beklenen mücadele için Stadio Olimpico’da karşı karşıya gelecek.

GOAL, karşılaşmayı canlı izlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri derledi. Maçı kaçırmamak için biletlerinizi nasıl temin edebileceğinizi öğrenmek üzere okumaya devam edin.

Lazio-Roma Serie A maçı saat kaçta başlayacak?

Lazio ile Roma arasındaki maç, Roma’daki Stadio Olimpico’da oynanacak. Resmî başlangıç saati henüz açıklanmadı.

Serie A - Hafta 15 13 Ara 2026 - 06:30 Stadio Olimpico, Rome

Lazio-Roma maçının biletleri nereden alınır?

Bilet bulmak için en iyi adres, satışlarını Vivaticket portalı üzerinden yürüten Lazio’nun resmî internet sitesi. Biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkarılıyor. Ön satış dönemi çoğunlukla kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine ayrılıyor; böylece onlar yerlerini ayırtmak için ilk fırsatı elde ediyor. Bu ilk dönemin ardından genel satış başlıyor.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükenmişse başvurabileceğiniz bir seçenek. İkincil bilet pazarına bakarak resmî satış kanallarındaki biletler tükendiğinde bile bu büyük derbi için boş koltuk bulabilirsiniz.

Lazio-Roma maçının biletleri ne kadar?

Bu Serie A karşılaşmasının bilet fiyatları, Stadio Olimpico’da oturmayı seçtiğiniz yere göre değişiyor. Biletler doğrudan Lazio’nun resmî satış sitesinden alındığında, maçı canlı izlemenin en uygun fiyatlı yollarından biri olan Curva tribünlerindeki koltuklar için fiyatlar 30 avrodan başlıyor.

Lazio-Roma Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lazio ve Roma’nın form durumu

Lazio, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son karşılaşması, Serie A’da Napoli ile 1-1 sona erdi. Bu maçtan önce ligde üst üste dört galibiyet elde etmişti; bunlar arasında Sassuolo deplasmanındaki 6-2’lik ve Juventus deplasmanındaki 3-0’lık galibiyetler de vardı. Lazio, söz konusu beş maçta 13 gol atıp altı gol yedi.

Roma, son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United karşısında 3-2’lik skorla yaşadı. Serie A’da millî aradan önce Udinese’yi deplasmanda 5-2, Cagliari’yi ise 4-2 yendi. Son maçında da Sassuolo’yu 3-0 mağlup etti. Roma, bu beş karşılaşmada 17 gol atıp sekiz gol yedi.

Lazio-Roma: Son karşılaşmalar

Bu veri setindeki en son Derby della Capitale, 17 Mayıs 2026’da oynandı. Roma, Serie A’daki bu maçta Lazio’yu evinde 2-0 yendi. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Roma üç, Lazio bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Lazio’nun bu serideki tek galibiyeti, 21 Eylül 2025’te evinde aldığı 0-1’lik yenilgide geldi. Seride beraberlikle sonuçlanan tek maç ise Nisan 2025’te Olimpico’da oynanan 1-1’lik karşılaşmaydı.