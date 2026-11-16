Lazio-Atalanta maçına bilet nasıl alınır? Serie A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Lazio, 6 Aralık 2026 Pazar günü Roma'daki Stadio Olimpico'da Atalanta'yı konuk edecek.

İki takımın ligdeki son karşılaşmasında Lazio, Şubat 2026'da evinde 2-0 kazandı. Önceki sezonlardaki çekişmeli maçlarda ise 0-0 berabere kaldı ve 1-0 mağlup oldu. Takımlar 2026'nın başlarında Coppa Italia'da da karşı karşıya geldi; bu iki mücadele 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle sonuçlandı.

Lazio-Atalanta maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Lazio-Atalanta Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Lazio-Atalanta maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Roma'daki Stadio Olimpico'da başlayacak.

Serie A - Hafta 14 6 Ara 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio-Atalanta Serie A maçı için bilet nasıl alınır?

Lazio-Atalanta Serie A maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler doğrudan SS Lazio'dan veya kulübün resmî bilet satış ortağından alınabilir. Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanan maçlar için başlıca satış kanalı budur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lazio-Atalanta Serie A maçının biletleri ne kadar?

Lazio-Atalanta Serie A maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart Curva / kale arkası koltukları: 25-40 €

25-40 € Distinti (yan tribünler): 45-70 €

45-70 € Tribuna Tevere / Monte Mario (ana tribünler): 80-180 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Üst kat / genel giriş: 50-90 €

50-90 € Alt kat / uzun kenar koltukları: 110-220 €

110-220 € Premium / ağırlama paketlerinin yeniden satışı: 250-450 € ve üzeri

Lazio-Atalanta Serie A maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Lazio ve Atalanta'nın form durumu

Lazio, tüm kulvarlarda çıktığı son beş maçın tamamını kazanarak müthiş bir form yakaladı. Son maçında Serie A'da Cagliari'yi 2-1 mağlup etti; galibiyet golü Pinamonti'nin kafa vuruşundan geldi. Bu seride daha önce Sassuolo'yu deplasmanda 6-2 yenen Lazio, Juventus'u da deplasmanda 3-0 mağlup etti. Lazio, bu beş maçta 14 gol atıp yalnızca dört gol yedi.

Atalanta, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında evinde Parma'ya 3-0 yenildi. Bu süreçte AC Milan'a 3-2, Konferans Ligi'nde ise Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Bergamo ekibi diğer iki maçında Frosinone ile 4-4, Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı ve Serie A'da alınabilecek on beş puanın yalnızca beşini topladı.

Lazio-Atalanta: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Nisan 2026'da Coppa Italia'da karşılaştı. Atalanta'nın sahasındaki maç 1-1 sona erdi. Bundan önce Lazio ile Atalanta, Mart 2026'da Stadio Olimpico'da oynanan Coppa Italia maçında 2-2 berabere kaldı. Serie A'da Lazio, Şubat 2026'da evinde 2-0 kazandı. Ekim 2025 ve Nisan 2025'teki önceki iki lig maçı ise sırasıyla 0-0'lık beraberlikle ve Atalanta'nın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Lazio'nun iki, Atalanta'nın bir galibiyeti bulunuyor; iki maç da berabere bitti.