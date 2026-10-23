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LASK-Slovan Bratislava maçı biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
LASK
Slovan Bratislava
Şampiyonlar Ligi

LASK, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

LASK, son dönemde yerel ligde ve Avrupa’da aldığı farklı sonuçların ardından savunmada daha istikrarlı bir performans sergilemek istiyor.

Slovan Bratislava ise Avrupa’da ağır yenilgiler aldığı, yerel müsabakalarda da bol gollü maçlar oynadığı inişli çıkışlı bir form grafiğiyle karşılaşmaya çıkıyor.

LASK-Slovan Bratislava maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

LASK-Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

LASK-Slovan Bratislava maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Linz’deki Raiffeisen Arena’da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Raiffeisen Arena

LASK-Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

LASK-Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

  • Kulübün resmî bilet satış kanalı: Raiffeisen Arena’da oynanacak maçların ilk elden satılan biletleri, kulüp üyelerine ayrılan kontenjanları ve genel satışta kalan biletleri doğrudan LASK’ın resmî bilet portalından kontrol edebilirsiniz.
  • İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

LASK-Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

LASK ile Slovan Bratislava arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş: LASK’ın resmî bilet portalından doğrudan yapılan ilk satışlarda fiyatlar, Raiffeisen Arena’da seçilen kategoriye, bloğa ve bölüme göre genellikle yaklaşık 35 € ile 90 € arasında değişiyor.
  • Üyeler ve kombine sahipleri için ön satış: Kulüp üyelerine öncelik tanınan kontenjanlarda ilk satış fiyatları genellikle daha düşük oluyor ancak ilgi gören Şampiyonlar Ligi maçlarında bilet sayısı oldukça sınırlı.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Statta ağırlama hizmetlerini içeren ayrıcalıklı oturma seçeneklerinin fiyatları 150 €’dan 350 €’nun üzerine kadar çıkıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

  • Üst tribün ve köşe bölümleri: Standart görüş açısına sahip koltuklarda fiyatlar yaklaşık 135 € ile 160 € seviyesinden başlıyor.
  • Yan tribün ve alt tribün bölümleri: Orta sahaya daha yakın ya da iyi görüş açısına sahip bölümlerdeki biletler genellikle 200 € ile 350 € arasında değişiyor.
  • Ayrıcalıklı ve yoğun talep gören bloklar: Çok iyi konumdaki koltuklar, az bulunan bloklar veya son dakikada yoğun talep gören ilanlarda fiyatlar 450 € ile 500 €’nun üzerine çıkabiliyor.

LASK-Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

LASK ve Slovan Bratislava’nın form durumu

LASK, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Avusturya Bundesliga’sında Hartberg ile 3-3 berabere kaldı. Bundan önce Sturm Graz’a 2-1, Şampiyonlar Ligi’nde ise AEK Athens’e 1-0 yenildi. Bu süreçteki en farklı galibiyetini kupada Deutschlandsberger SC’yi 6-1 yenerek aldı. Sonuçlar, LASK’ın yerel kupa maçlarında çok gol atabildiğini ancak daha üst düzeyde kalesini gole kapatmakta ve istikrar sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Slovan Bratislava, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Slovakya’nın en üst liginde Komarno’yu 2-1 yendi; FA Cup’ta da Nitra’yı 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e 6-1, DAC 1904 Dunajska Streda’ya ise 2-0 yenilmesi bu dönemin en kötü sonuçları oldu. Zilina ile 3-3 berabere kalması ise Slovan’ın açık ve bol gollü maçlarda etkili olabildiğini gösteriyor. Slovan, bu beş maçta dokuz gol atıp on dört gol yedi.

LAS

LAS - Form

FVI
K2-1
RAP
K0-2
LIV
K3-6
LUS
K0-4
SCP
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SBR

SBR - Form

KOM
K1-2
SKA
B1-1
VFB
K0-3
TRN
K0-3
ROM
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

LASK-Slovan Bratislava: Geçmiş karşılaşmalar

LASK ile Slovan Bratislava arasında daha önce oynanmış maçlara ilişkin bir veri bulunmuyor. Bu, iki takımın ilk resmî karşılaşması olabilir.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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