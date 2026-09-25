LASK ile Liverpool, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Liverpool'un belirgin bir üstünlüğü bulunuyor; ekip, 2023-24 Avrupa Ligi grup aşamasında taraflar arasındaki önceki iki karşılaşmayı da kazandı. LASK, altı kez Avrupa şampiyonu olan Liverpool karşısında unutulmaz bir sürprize imza atmak için iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

Bırakın GOAL, LASK - Liverpool biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

LASK, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da Liverpool'u konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak LASK - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, oturmak istediğiniz takım tribününe bağlı olarak birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmi ev sahibi takım biletleri (LASK tribünleri)

LASK Resmi Bilet Portalı: Ev sahibi tribün biletleri doğrudan LASK'ın resmi internet sitesi ve biletleme platformu üzerinden dağıtılıyor.

Satış aşamaları: Biletler genellikle ilk olarak LASK kombine sahipleri ve kulüp üyeleri için satışa çıkıyor. Kalan biletler ise genel satışta sunuluyor.

Gişe: Maç günü satılmayan biletler voestalpine Stadium'da veya yerel kulüp gişelerinde satın alınabilir, ancak yüksek profilli Avrupa maçları çoğu zaman çok önceden tükeniyor.

2. Resmi deplasman biletleri (Liverpool tribünü)

Liverpool FC Resmi Portalı: Deplasman taraftarı biletleri doğrudan Liverpool FC tarafından yönetiliyor.

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, resmi birincil satış kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor:

1. Resmi nominal fiyatlar (LASK satışları)

Grup paket satışları: LASK, Şampiyonlar Ligi iç saha aşamasındaki dört maçın tamamını kapsayan resmi ev sahibi bilet paketleri satıyor. Bunların fiyatı yetişkinler için 150 € (ayakta izleme bölümleri) ile 712 € (premium ana tribün koltukları) arasında değişirken, çocuklar için indirimli fiyatlar 37,50 € ile 178 € arasında değişiyor.

Tek maç biletleri: Tekil maç biletleri, paket ve üye satışlarının ardından mevcut olması halinde, ayakta izleme bölümleri için genellikle yaklaşık 40 € ila 60 € , oturmalı kategoriler için ise 100 € ila 180 € seviyesinden başlıyor.

2. Resmi deplasman biletleri (Liverpool tribünü)

Deplasman taraftarı kontenjanı: Liverpool FC üzerinden satılan deplasman tribünü biletleri genellikle UEFA'nın standart Avrupa deplasman tavan fiyatına sabitleniyor ve yaklaşık 45 € ila 70 € (nominal değer) tutuyor.

3. İkincil pazar yerleri ve yeniden satış

Yeniden satış platformu fiyatlandırması: Yüksek profilli Avrupa maçlarına olan yoğun talep nedeniyle, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenen biletler genellikle temel koltuklar için yaklaşık 130 € ila 397 € seviyesinden başlıyor ve premium yan görüş alanlarında 500 € ila 800 €+ seviyesini aşabiliyor.

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

LASK - Liverpool form durumu

LASK bu maça, son beş resmi maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet almış, buna ek olarak ÖFB Cup'ta bir galibiyet elde etmiş şekilde çıkıyor. Son maçında Bundesliga'da Sturm Graz'a 2-1 yenilen ekip, bu sonucun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens'e 1-0 kaybetmişti. Beş maçlık süreçteki en iyi sonucu ise kupada Deutschlandsberger SC'yi 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi oldu. Tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki yenilgi, istikrarsız bir tabloyu ortaya koyuyor; Kuehbauer'in ekibi hâlâ güvenilir bir form grafiği yakalayabilmiş değil.

Liverpool, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçtan yedi puan çıkardı; iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son sonuç, Premier League'de Anfield'da Fulham ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 0-0'lık beraberlik oldu. Liverpool'un bu serideki öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik galibiyetti. Newcastle United ve Nottingham Forest'a karşı Premier League'de art arda gelen, ikisi de 2-2 biten beraberlikler ise savunmadaki kırılganlıklara işaret ediyor. Liverpool bu beş maçta altı gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

LASK - Liverpool: Yakın dönemli ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Kasım 2023'te oynandı; Liverpool, Avrupa Ligi'nde LASK'ı konuk etti ve maçı 4-0 kazandı. Bundan iki ay önce, Eylül 2023'te ise LASK, rövanş niteliğindeki bu aynı Raiffeisen Arena'daki maçta Liverpool'a 3-1 mağlup oldu. Kayda geçen iki karşılaşmanın tamamında Liverpool kazandı, yedi gol attı ve bir gol yedi.