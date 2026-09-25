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LASK - Liverpool maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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LASK
Liverpool
Şampiyonlar Ligi

LASK, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

LASK ile Liverpool, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Liverpool'un belirgin bir üstünlüğü bulunuyor; ekip, 2023-24 Avrupa Ligi grup aşamasında taraflar arasındaki önceki iki karşılaşmayı da kazandı. LASK, altı kez Avrupa şampiyonu olan Liverpool karşısında unutulmaz bir sürprize imza atmak için iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

Bırakın GOAL, LASK - Liverpool biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

LASK, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da Liverpool'u konuk edecek.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Raiffeisen Arena

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak LASK - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, oturmak istediğiniz takım tribününe bağlı olarak birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmi ev sahibi takım biletleri (LASK tribünleri)

  • LASK Resmi Bilet Portalı: Ev sahibi tribün biletleri doğrudan LASK'ın resmi internet sitesi ve biletleme platformu üzerinden dağıtılıyor.
  • Satış aşamaları: Biletler genellikle ilk olarak LASK kombine sahipleri ve kulüp üyeleri için satışa çıkıyor. Kalan biletler ise genel satışta sunuluyor.
  • Gişe: Maç günü satılmayan biletler voestalpine Stadium'da veya yerel kulüp gişelerinde satın alınabilir, ancak yüksek profilli Avrupa maçları çoğu zaman çok önceden tükeniyor.

2. Resmi deplasman biletleri (Liverpool tribünü)

  • Liverpool FC Resmi Portalı: Deplasman taraftarı biletleri doğrudan Liverpool FC tarafından yönetiliyor.

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, resmi birincil satış kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor:

1. Resmi nominal fiyatlar (LASK satışları)

  • Grup paket satışları: LASK, Şampiyonlar Ligi iç saha aşamasındaki dört maçın tamamını kapsayan resmi ev sahibi bilet paketleri satıyor. Bunların fiyatı yetişkinler için 150 € (ayakta izleme bölümleri) ile 712 € (premium ana tribün koltukları) arasında değişirken, çocuklar için indirimli fiyatlar 37,50 € ile 178 € arasında değişiyor.
  • Tek maç biletleri: Tekil maç biletleri, paket ve üye satışlarının ardından mevcut olması halinde, ayakta izleme bölümleri için genellikle yaklaşık 40 € ila 60 €, oturmalı kategoriler için ise 100 € ila 180 € seviyesinden başlıyor.

2. Resmi deplasman biletleri (Liverpool tribünü)

  • Deplasman taraftarı kontenjanı: Liverpool FC üzerinden satılan deplasman tribünü biletleri genellikle UEFA'nın standart Avrupa deplasman tavan fiyatına sabitleniyor ve yaklaşık 45 € ila 70 € (nominal değer) tutuyor.

3. İkincil pazar yerleri ve yeniden satış

  • Yeniden satış platformu fiyatlandırması: Yüksek profilli Avrupa maçlarına olan yoğun talep nedeniyle, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenen biletler genellikle temel koltuklar için yaklaşık 130 € ila 397 € seviyesinden başlıyor ve premium yan görüş alanlarında 500 € ila 800 €+ seviyesini aşabiliyor.

LASK - Liverpool Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

LASK - Liverpool form durumu

LASK bu maça, son beş resmi maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet almış, buna ek olarak ÖFB Cup'ta bir galibiyet elde etmiş şekilde çıkıyor. Son maçında Bundesliga'da Sturm Graz'a 2-1 yenilen ekip, bu sonucun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens'e 1-0 kaybetmişti. Beş maçlık süreçteki en iyi sonucu ise kupada Deutschlandsberger SC'yi 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi oldu. Tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki yenilgi, istikrarsız bir tabloyu ortaya koyuyor; Kuehbauer'in ekibi hâlâ güvenilir bir form grafiği yakalayabilmiş değil.

Liverpool, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçtan yedi puan çıkardı; iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son sonuç, Premier League'de Anfield'da Fulham ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 0-0'lık beraberlik oldu. Liverpool'un bu serideki öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik galibiyetti. Newcastle United ve Nottingham Forest'a karşı Premier League'de art arda gelen, ikisi de 2-2 biten beraberlikler ise savunmadaki kırılganlıklara işaret ediyor. Liverpool bu beş maçta altı gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

LAS

LAS - Form

WAC
K1-3
DSC
K1-6
AEK
K1-0
SGR
K2-1
HAR
B3-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
LIV

LIV - Form

IPS
K0-2
ATM
K2-1
FUL
B0-0
TOT
K3-1
BOU
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

LASK - Liverpool: Yakın dönemli ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Kasım 2023'te oynandı; Liverpool, Avrupa Ligi'nde LASK'ı konuk etti ve maçı 4-0 kazandı. Bundan iki ay önce, Eylül 2023'te ise LASK, rövanş niteliğindeki bu aynı Raiffeisen Arena'daki maçta Liverpool'a 3-1 mağlup oldu. Kayda geçen iki karşılaşmanın tamamında Liverpool kazandı, yedi gol attı ve bir gol yedi.

Kafa Kafaya

LASKÇizimLiverpool
0
0
2
Ligi Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
MS
Ligi Europa
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
1Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı1/2
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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