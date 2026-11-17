LASK, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İki takım daha önce 14 Temmuz 2026'daki sezon öncesi hazırlık maçında karşılaşmış, Fenerbahçe çekişmeli mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Raiffeisen Arena'daki bu lig aşaması maçına çıkacak LASK, Slovan Bratislava karşısında aldığı etkileyici 4-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle Avrupa'daki gücünü göstermişti.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, LASK-Fenerbahçe maçı için bilet edinme konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

LASK-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

LASK-Fenerbahçe maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 9 Ara 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

LASK-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan LASK-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

LASK'ın resmî kanalları: Raiffeisen Arena'daki ev sahibi tribünlerinden bilet almak isteyen taraftarlar için öncelikli satış ve genel satış biletleri ağırlıklı olarak doğrudan LASK'ın resmî bilet portalında sunuluyor.

Raiffeisen Arena'daki ev sahibi tribünlerinden bilet almak isteyen taraftarlar için öncelikli satış ve genel satış biletleri ağırlıklı olarak doğrudan LASK'ın resmî bilet portalında sunuluyor. Fenerbahçe'nin resmî kanalları: Maçı kendilerine ayrılan deplasman tribününde izlemek isteyen taraftarlar, biletleri genellikle Fenerbahçe'nin resmî bilet sistemi ve üyelik kanalları üzerinden alıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

LASK-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

LASK-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş / standart kategoriler: Fiyatlar genellikle 40 € ile 75 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Üst / merkezi kategoriler: Fiyatlar genellikle 90 € ile 150 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Alt tribün / ayakta seyir alanları: Fiyatlar yaklaşık 195 € ile 240 € civarından başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık civarından başlıyor. Uzun kenar / premium bloklar: Fiyatlar genellikle 350 € ile 710 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP / ağırlama ve yoğun talep gören bloklar: Fiyatlar 780 €'dan başlayıp 1.130 €'nun üzerine çıkıyor.

LASK-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

LASK ve Fenerbahçe'nin form durumu

LASK, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazanıp birini kaybederek çok iyi bir form yakaladı. Son maçında Bundesliga'da Ried'i deplasmanda 2-4 yendi. Bu süreçte daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı da 4-0 mağlup etti. Tek yenilgisini ise Bundesliga'da Salzburg karşısında 3-1'lik skorla aldı. LASK, bu beş maçta 14 gol atıp sekiz gol yedi. Bu rakamlar, yüksek skorlu maçlar çıkarabilen hücum odaklı bir takıma işaret ediyor.

Fenerbahçe, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Süper Lig'de Çorum FK deplasmanında 5-0 kazandı. Bu karşılaşmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yenerek dikkat çekici bir galibiyet elde etmişti. Ancak aynı dönemde Süper Lig'de hem Göztepe'ye hem de Galatasaray'a kaybetti. Fenerbahçe bu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi.

LASK-Fenerbahçe: Son karşılaşmalar

LASK ile Fenerbahçe arasında kayıtlara geçen tek karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı 14 Temmuz 2026 tarihli sezon öncesi hazırlık maçı. Verilerde yalnızca bir maç bulunduğu için iki takımın karşılaşmalarına ilişkin daha geniş bir eğilim belirlemek mümkün değil. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi maçı, iki kulübün fiilen ilk resmî karşılaşması olacak.