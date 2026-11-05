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UEFA Nations League B
team-logoKuzey İrlanda
Windsor Park
team-logoUkrayna
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Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Kuzey İrlanda
Ukrayna

Kuzey İrlanda, UEFA Uluslar B Ligi'nde Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, Kuzey İrlanda ile Ukrayna’nın Belfast’taki Windsor Park’ta karşı karşıya geleceği heyecan verici bir millî maça sahne olacak. İki Avrupa ekibi de gruplarında kritik puanlar kazanmak amacıyla bu önemli mücadeleye çıkacak.

GOAL, maçla ilgili önemli bilgileri, bilet fiyatlarını ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi açıklıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Kuzey İrlanda ile Ukrayna arasındaki maç, 28 Eylül 2026’da Belfast’taki Windsor Park’ta oynanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Windsor Park

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Windsor Park’taki iç saha millî maçları için standart satışları yürüten İrlanda Futbol Federasyonu’nun bilet portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların genel satışa sunulan standart biletleri alabilmek için resmî platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî biletlerin tükenmesi veya standart koltukların resmî sitede bulunamaması hâlinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında Windsor Park’ın genel seyirci bölümleri için tek maçlık standart bilet fiyatları yaklaşık 35 ila 45 avrodan başlıyor.

Resmî satış noktalarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 345 avrodan başlıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kuzey İrlanda ve Ukrayna’nın form durumu

Kuzey İrlanda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; dört gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Haziran 2026’da Fransa’ya 3-1 yenildi. Önceki sonuçları arasında Galler’le 1-1’lik beraberlik ve Gine karşısında 1-0’lık galibiyet bulunuyor. Dünya Kupası elemelerinde İtalya’ya da 2-0 mağlup oldu. Bu dönemin tek olumlu sonucu, Kasım 2025’te Lüksemburg karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetti.

Ukrayna, son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti; beş gol atarken dört gol yedi. Son maçında Mayıs 2026’da Polonya’yı 2-0 yendi. Bu dönemde Arnavutluk’u 1-0, İzlanda’yı da 2-0 mağlup etti. İsveç’e ve Dünya Kupası elemelerinde 4-0 yenildiği Fransa’ya karşı aldığı mağlubiyetler, bu beş maçlık dönemin olumsuz sonuçlarıydı.

NIR

NIR - Form

FRA
K3-1
GEO
K0-1
HUN
B0-0
UKR
K0-3
GEO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
UKR

UKR - Form

POL
K0-2
HUN
K0-1
GEO
B0-0
NIR
K0-3
HUN
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kuzey İrlanda-Ukrayna: Son karşılaşmalar

Mevcut kayıtlara göre iki takım dört kez karşılaştı. Ukrayna ve Kuzey İrlanda birer galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Son karşılaşma, Ukrayna’nın 1-0 kazandığı Haziran 2021’deki hazırlık maçıydı. Bu maçlar genellikle çekişmeli ve az gollü geçti: Dört karşılaşmanın üçünde toplam gol sayısı biri aşmadı. Kuzey İrlanda’nın en dikkat çekici sonucu ise Euro 2016’da Ukrayna karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetti.

Kafa Kafaya

Kuzey İrlandaÇizimUkrayna
2
2
1
UEFA Nations League B
Ukrayna badge
Ukrayna
UKR
0
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
3
MS
Hazırlık Maçları
Ukrayna badge
Ukrayna
UKR
1
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
MS
European Championship
Ukrayna badge
Ukrayna
UKR
0
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
2
MS
European Championship Qualification
Ukrayna badge
Ukrayna
UKR
0
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
MS
European Championship Qualification
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Ukrayna badge
Ukrayna
UKR
0
MS
5Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı0/5

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