UEFA Uluslar Ligi, Kuzey İrlanda ile Ukrayna’nın Belfast’taki Windsor Park’ta karşı karşıya geleceği heyecan verici bir millî maça sahne olacak. İki Avrupa ekibi de gruplarında kritik puanlar kazanmak amacıyla bu önemli mücadeleye çıkacak.

GOAL, maçla ilgili önemli bilgileri, bilet fiyatlarını ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi açıklıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Kuzey İrlanda ile Ukrayna arasındaki maç, 28 Eylül 2026’da Belfast’taki Windsor Park’ta oynanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Windsor Park

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Windsor Park’taki iç saha millî maçları için standart satışları yürüten İrlanda Futbol Federasyonu’nun bilet portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların genel satışa sunulan standart biletleri alabilmek için resmî platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî biletlerin tükenmesi veya standart koltukların resmî sitede bulunamaması hâlinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında Windsor Park’ın genel seyirci bölümleri için tek maçlık standart bilet fiyatları yaklaşık 35 ila 45 avrodan başlıyor.

Resmî satış noktalarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 345 avrodan başlıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kuzey İrlanda ve Ukrayna’nın form durumu

Kuzey İrlanda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; dört gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Haziran 2026’da Fransa’ya 3-1 yenildi. Önceki sonuçları arasında Galler’le 1-1’lik beraberlik ve Gine karşısında 1-0’lık galibiyet bulunuyor. Dünya Kupası elemelerinde İtalya’ya da 2-0 mağlup oldu. Bu dönemin tek olumlu sonucu, Kasım 2025’te Lüksemburg karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetti.

Ukrayna, son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti; beş gol atarken dört gol yedi. Son maçında Mayıs 2026’da Polonya’yı 2-0 yendi. Bu dönemde Arnavutluk’u 1-0, İzlanda’yı da 2-0 mağlup etti. İsveç’e ve Dünya Kupası elemelerinde 4-0 yenildiği Fransa’ya karşı aldığı mağlubiyetler, bu beş maçlık dönemin olumsuz sonuçlarıydı.

Kuzey İrlanda-Ukrayna: Son karşılaşmalar

Mevcut kayıtlara göre iki takım dört kez karşılaştı. Ukrayna ve Kuzey İrlanda birer galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Son karşılaşma, Ukrayna’nın 1-0 kazandığı Haziran 2021’deki hazırlık maçıydı. Bu maçlar genellikle çekişmeli ve az gollü geçti: Dört karşılaşmanın üçünde toplam gol sayısı biri aşmadı. Kuzey İrlanda’nın en dikkat çekici sonucu ise Euro 2016’da Ukrayna karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetti.