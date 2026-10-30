UEFA Uluslar Ligi’nde Kuzey İrlanda ile Ukrayna, Belfast’taki Windsor Park’ta heyecan verici bir millî maçta karşı karşıya gelecek. İki Avrupa ekibi de gruplarında kritik puanlar almak için bu önemli mücadeleye çıkacak.

GOAL, maçla ilgili temel bilgileri, bilet fiyatlarını ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi adım adım aktarıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçı, 28 Eylül 2026’da Belfast’taki Windsor Park’ta oynanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Windsor Park

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Windsor Park’taki iç saha millî maçlarının standart bilet satışlarını yürüten İrlanda Futbol Federasyonu’nun bilet portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların genel satışa sunulan standart biletleri alabilmek için resmî platforma erkenden kayıt yaptırması gerekiyor.

İlk satıştaki biletler tükenirse veya standart koltuklar resmî sitede bulunamaz hâle gelirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında, Windsor Park’ın genel satışa açık tribünlerindeki standart tek maçlık biletlerin fiyatları yaklaşık 35 ila 45 avrodan başlıyor.

İlk satış noktalarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 345 avrodan başlıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kuzey İrlanda ve Ukrayna’nın form durumu

Kuzey İrlanda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; dört gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Haziran 2026’da Fransa’ya 3-1 yenildi. Önceki sonuçları arasında Galler ile 1-1’lik beraberlik ve Gine karşısında 1-0’lık galibiyet bulunuyor. Dünya Kupası elemelerinde İtalya’ya da 2-0 mağlup oldu. Bu dönemdeki tek olumlu sonuç, Kasım 2025’te Lüksemburg karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetti.

Ukrayna, son beş maçının üçünü kazanıp diğer ikisini kaybetti; beş gol atarken dört gol yedi. Son maçında Mayıs 2026’da Polonya’yı 2-0 yendi. Bu süreçte Arnavutluk’u 1-0, İzlanda’yı da 2-0 mağlup etti. İsveç ve Fransa karşısında aldığı yenilgiler, özellikle de Dünya Kupası elemelerinde Fransa’ya 4-0 kaybetmesi, bu beş maçlık dönemin olumsuz sonuçlarıydı.

Kuzey İrlanda-Ukrayna: Son karşılaşmalar

Mevcut kayıtlara göre iki takım dört kez karşılaştı. Ukrayna ve Kuzey İrlanda birer galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Son karşılaşmaları, Ukrayna’nın 1-0 kazandığı Haziran 2021’deki hazırlık maçıydı. Bu eşleşmede maçlar çekişmeli ve az gollü geçti: Dört maçın üçünde toplam gol sayısı biri aşmadı. Kuzey İrlanda’nın en dikkat çekici sonucu ise Euro 2016’da Ukrayna karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetti.