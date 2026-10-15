UEFA Uluslar Ligi’nde Kuzey İrlanda ile Ukrayna, Belfast’taki Windsor Park’ta heyecan verici bir milli maça çıkacak. İki Avrupa takımı da grupta kritik puanlar almak amacıyla bu önemli karşılaşmaya çıkıyor.

GOAL, maçla ilgili temel bilgileri, bilet fiyatlarını ve biletlerin nasıl alınacağını açıklıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçı, 28 Eylül 2026’da Belfast’taki Windsor Park’ta oynanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Windsor Park

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Windsor Park’taki milli maçlar için standart bilet satışını yürüten İrlanda Futbol Federasyonu’nun bilet platformu üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların standart genel giriş biletlerini alabilmek için resmî platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

İlk satışa sunulan biletler tükenirse veya resmî sitede standart koltuklar kalmazsa Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilirsiniz.





Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda Windsor Park’ın genel giriş bölümleri için standart tek maç biletlerinin başlangıç fiyatları yaklaşık 35 ila 45 avro arasında.

İlk satış noktalarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar yaklaşık 345 avrodan başlıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi B maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kuzey İrlanda ve Ukrayna’nın form durumu

Kuzey İrlanda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; dört gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Haziran 2026’da Fransa’ya 3-1 yenildi. Daha önceki sonuçları arasında Galler ile 1-1’lik beraberlik ve Gine karşısında 1-0’lık galibiyet bulunuyor. Dünya Kupası elemelerinde İtalya’ya da 2-0 kaybetti. Bu dönemdeki tek olumlu sonucu ise Kasım 2025’te Lüksemburg’u 1-0 yenmesiydi.

Ukrayna, son beş maçının üçünü kazanıp diğer ikisini kaybetti; beş gol atıp dört gol yedi. Son maçında Mayıs 2026’da Polonya’yı 2-0 mağlup etti. Bu süreçte Arnavutluk’u 1-0, İzlanda’yı da 2-0 yendi. İsveç ve Fransa karşısındaki mağlubiyetler ise bu beş maçlık dönemin olumsuz sonuçlarıydı. Fransa’ya Dünya Kupası elemelerinde 4-0 yenildi.

Kuzey İrlanda-Ukrayna: Son karşılaşmalar

Mevcut kayıtlara göre iki takım dört kez karşılaştı. Ukrayna bir, Kuzey İrlanda bir maç kazandı; iki maç berabere bitti. Son karşılaşmaları Haziran 2021’de oynanan ve Ukrayna’nın 1-0 kazandığı hazırlık maçıydı. İki takımın maçları çekişmeli ve az gollü geçti: Dört karşılaşmanın üçünde toplam en fazla bir gol atıldı. Kuzey İrlanda’nın bu eşleşmedeki en dikkat çekici sonucu ise EURO 2016’da Ukrayna karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetti.



