UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ile Ukrayna, Belfast'taki Windsor Park'ta heyecan verici bir millî maça çıkıyor. İki Avrupa takımı da gruplarında kritik puanlar almak için bu önemli karşılaşmaya çıkacak.

GOAL, maçla ilgili temel bilgileri, bilet fiyatlarını ve biletlerin nasıl satın alınacağını açıklıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçı, 28 Eylül 2026'da Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Windsor Park

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Windsor Park'taki iç saha millî maçları için standart bilet satışlarını yürüten İrlanda Futbol Federasyonu'nun bilet portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların genel satışa sunulan standart biletleri alabilmek için resmî platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse veya standart koltuklar artık satışta olmazsa StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Kuzey İrlanda-Ukrayna maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında Windsor Park'ın genel satışa açık tribün bölümleri için tek maçlık standart biletlerin başlangıç fiyatı yaklaşık 35 ila 45 avro.

Resmî satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 345 avrodan başlıyor.

Kuzey İrlanda-Ukrayna UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kuzey İrlanda ve Ukrayna'nın form durumu

Kuzey İrlanda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; dört gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Haziran 2026'da Fransa'ya 3-1 yenildi. Önceki sonuçları arasında Galler'le 1-1'lik beraberlik ve Gine karşısında 1-0'lık galibiyet bulunuyor. Dünya Kupası elemelerinde İtalya'ya da 2-0 mağlup oldu. Bu süreçteki tek olumlu sonuç, Kasım 2025'te Lüksemburg karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetti.

Ukrayna, son beş maçının üçünü kazandı, diğer ikisini kaybetti; beş gol atıp dört gol yedi. Son maçında Mayıs 2026'da Polonya'yı 2-0 mağlup etti. Bu süreçte Arnavutluk'u 1-0, İzlanda'yı da 2-0 yendi. İsveç ve Fransa karşısındaki mağlubiyetler ise bu beş maçlık dönemin olumsuz sonuçlarıydı. Fransa yenilgisi, Dünya Kupası elemelerinde 4-0'lık skorla geldi.

Kuzey İrlanda-Ukrayna: Son karşılaşmalar

Mevcut kayıtlara göre iki takım dört kez karşılaştı. Ukrayna ve Kuzey İrlanda birer galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Son karşılaşmaları, Ukrayna'nın 1-0 kazandığı Haziran 2021'deki hazırlık maçıydı. İki takımın maçları çekişmeli ve az gollü geçti: Dört karşılaşmanın üçünde toplamda en fazla bir gol atıldı. Kuzey İrlanda'nın en dikkat çekici sonucu ise Euro 2016'da Ukrayna karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetti.