KuPS, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Kuopio'daki Tamme Stadyumu'nda CSKA Sofia'yı ağırlayacak.

Bu UEFA Konferans Ligi karşılaşması, KuPS ile CSKA Sofia'nın Avrupa futbolundaki ilk resmî mücadelesi olacak. Geçmişe uzanan bir rekabetleri veya önceki karşılaşmaları bulunmadığından, iki teknik direktör de kritik üç puanı almak için tamamen takımlarının Avrupa'daki mevcut formuna ve taktiksel düzenlemelere güvenecek.

KuPS-CSKA Sofia maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

KuPS-CSKA Sofia Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

KuPS-CSKA Sofia maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Kuopio'daki Tamme Stadyumu'nda başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Tamme Stadium

KuPS-CSKA Sofia Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

KuPS-CSKA Sofia Konferans Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Geçerli bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan KuPS'un resmî bilet satış kanallarını kullanmak.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

KuPS-CSKA Sofia Konferans Ligi biletleri ne kadar?

KuPS-CSKA Sofia Konferans Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart koltuklar: Yaklaşık 17,60 €'dan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Üst tribünler ve genel giriş: Genellikle 65–75 € civarından başlıyor.

Genellikle Saha kenarındaki ayrıcalıklı koltuklar: Fiyatlar sıklıkla 100 €'dan başlayıp 250 €'nun üzerine çıkıyor.

KuPS-CSKA Sofia Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

KuPS ve CSKA Sofia'nın form durumu

KuPS, son beş maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Son maçında Veikkausliga'da FC Inter Turku'ya 0-2 mağlup oldu. Bu beş karşılaşmada üç gol atıp yedi gol yiyen KuPS, Konferans Ligi'nde Gent ile 0-0 berabere kaldığı maçta savunmasını aşmanın zor olabileceğini gösterdi.

CSKA Sofia ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle daha iyi sonuçlar aldı. Son maçında Levski Sofia'yı 3-0 yendi; Birinci Profesyonel Lig'de Ludogorets Razgrad'ı da 2-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisini Konferans Ligi'nde Panathinaikos karşısında aldı. CSKA Sofia, beş maçlık bu dönemde sekiz gol atıp beş gol yedi.

KuPS-CSKA Sofia: İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar

KuPS ile CSKA Sofia arasında daha önce oynanmış maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulübün gelecekteki mücadeleleri için bir referans noktası olacak.