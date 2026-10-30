UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan verici bir millî maç daha futbolseverleri bekliyor. Kosova, Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda İsrail’i ağırlamaya hazırlanıyor. İki takım da B3 Grubu’ndaki sıralamasını iyileştirmek ve üst lige yükselme mücadelesinde avantaj sağlamak için kritik puanlar peşinde.

GOAL, maça ilişkin temel bilgileri, biletlerin satış durumunu ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi aktarıyor.

Kosova-İsrail UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Kosova, İsrail’i Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda ağırlayacak. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçının başlama saati yukarıda belirtilmiştir.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosova-İsrail maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Priştine’deki iç saha karşılaşmalarının genel bilet satışını yürüten Kosova Futbol Federasyonu’nun ev sahibi ülkeye ait bilet satış portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların standart kategoride yer ayırtabilmek için resmî satış duyurularını takip edip erkenden kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse veya standart koltuklar satışta değilse, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Kosova-İsrail maçının biletleri ne kadar?

Fadil Vokrri Stadyumu’ndaki standart kategoriler için resmî bilet satış portalında tek maçlık bilet fiyatları, koltuk konumu ve seçilen kategoriye bağlı olarak yaklaşık 15 ila 20 avrodan başlıyor.

Birincil satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 102 avro oluyor.

Kosova-İsrail UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kosova ve İsrail’in form durumu

Kosova, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Haziran 2026’da oynanan hazırlık karşılaşmasında Andorra’yı 3-0 yendi. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu ise mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Slovakya karşısında aldığı 4-3’lük galibiyetti. Kosova, bu beş maçın dördünde gol yedi; kalesini gole kapattığı tek maç Andorra karşılaşmasıydı.

İsrail, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Ben Shimon’ın ekibi, haziran ayındaki hazırlık maçında Arnavutluk’u 1-0 yendi; Kasım 2025’te Dünya Kupası elemelerinde ise Moldova’yı 4-1 mağlup etti. Son üç maçında yenilmeyen İsrail, bu karşılaşmaların ikisinde Gürcistan ve Litvanya ile berabere kaldı.

Kosova-İsrail: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2023’te Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaştı ve Kosova sahasında 1-0 kazandı. Bundan önce, Mart 2023’te aynı turnuvanın elemelerinde İsrail’de oynanan maç 1-1 sona ermişti. Kayıtlardaki iki karşılaşmada Kosova’nın bir galibiyeti bulunurken İsrail’in galibiyeti yok. Bu maçlarda toplam yalnızca üç gol atıldı.