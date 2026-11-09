UEFA Uluslar Ligi, Kosova'nın Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda İsrail'i ağırlamaya hazırlanmasıyla heyecan verici bir millî maç daha sunuyor. İki takım da B3 Grubu'ndaki sıralamasını iyileştirmek ve bir üst lige yükselmek için ihtiyaç duyduğu puanları almak istiyor.

GOAL, maçla ilgili tüm önemli bilgileri, bilet durumunu ve tribündeki yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin doğrudan yönlendirmeleri sunuyor.

Kosova-İsrail UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

Kosova, İsrail'i Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda ağırlayacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup mücadelesinin başlangıç saati yukarıda belirtiliyor.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosova-İsrail maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Priştine'deki iç saha karşılaşmalarının genel satışını yürüten Kosova Futbol Federasyonu'nun işlettiği ev sahibi ülke portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarlar, standart genel giriş biletlerini alabilmek için resmî satış duyurularını takip etmeli ve erken kayıt yaptırmalı.

Resmî sitedeki ilk satış kontenjanı tükenirse veya standart koltuklar bulunamazsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Kosova-İsrail maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında Fadil Vokrri Stadı'nın standart genel oturma bölümleri için tek maçlık biletler, koltuk konumuna ve seçilen kategoriye bağlı olarak yaklaşık 15 ila 20 avrodan başlıyor.

İlk satış noktalarındaki standart bilet kontenjanı tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 102 avrodan başlıyor.

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Kosova ve İsrail'in form durumu

Kosova, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak Haziran 2026'da oynadığı hazırlık maçında Andorra'yı 3-0 yendi. Bu dönemdeki en iyi sonucu ise mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Slovakya'yı 4-3 mağlup etmesiydi. Söz konusu beş maçın dördünde gol yiyen Kosova, yalnızca Andorra karşısında kalesini gole kapattı.

İsrail'in son beş maçında iki galibiyeti, iki beraberliği ve bir mağlubiyeti bulunuyor. Ben Shimon'ın ekibi, haziran ayındaki hazırlık maçında Arnavutluk'u 1-0 yendi ve Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Moldova'yı 4-1 mağlup etti. Son üç maçında yenilmedi ancak bu karşılaşmaların ikisinde Gürcistan ve Litvanya ile berabere kaldı.

Kosova-İsrail: Son karşılaşmalar

İki takım en son Kasım 2023'te karşılaştı. Kosova, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki o maçı evinde 1-0 kazandı. Daha önce, Mart 2023'te aynı turnuvanın elemelerinde İsrail'de oynanan maç 1-1 sona ermişti. Kayda geçen iki karşılaşmada Kosova'nın bir galibiyeti bulunurken İsrail henüz kazanamadı. Bu maçlarda toplam yalnızca üç gol atıldı.