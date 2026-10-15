UEFA Uluslar Ligi’nde bir heyecan verici millî maç daha futbolseverleri bekliyor. Kosova, Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda İsrail’i ağırlamaya hazırlanıyor. İki takım da B3 Grubu’ndaki konumunu güçlendirmek ve üst lige yükselme mücadelesinde avantaj elde etmek için kritik puanların peşinde.

GOAL, maçla ilgili temel bilgileri, biletlerin satış durumunu ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair bilgileri sunuyor.

Kosova-İsrail UEFA Uluslar Ligi B maçı saat kaçta başlayacak?

Kosova, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında İsrail’i Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda ağırlayacak. Karşılaşma, yukarıda belirtilen saatte başlayacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosova-İsrail maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Priştine’deki iç saha karşılaşmalarının genel satışını yürüten Kosova Futbol Federasyonu’nun ev sahibi ülke bilet portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarlar, resmî satış duyurularını takip etmeli ve standart tribün biletlerini alabilmek için erken kayıt yaptırmalı.

İlk satıştaki biletler tükenirse veya resmî internet sitesinde standart koltuklar bulunmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Kosova-İsrail maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında tek maçlık standart tribün biletleri, Fadil Vokrri Stadyumu’ndaki koltuk seviyesi ve seçilen kategoriye bağlı olarak yaklaşık 15 ila 20 avrodan başlıyor.

İlk satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında giriş fiyatları yaklaşık 102 avrodan başlıyor.

Kosova-İsrail UEFA Uluslar Ligi B maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kosova ve İsrail’in form durumu

Kosova, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Haziran 2026’da Andorra’yı hazırlık karşılaşmasında 3-0 yenen Kosova’nın bu süreçteki en iyi sonucu, mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Slovakya’ya karşı aldığı 4-3’lük galibiyetti. Bu beş maçın dördünde gol yedi ve yalnızca Andorra karşısında kalesini gole kapattı.

İsrail, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Ben Shimon’ın ekibi, haziran ayındaki hazırlık maçında Arnavutluk’u 1-0 yendi ve Kasım 2025’te Dünya Kupası elemelerinde Moldova’yı 4-1 mağlup etti. Son üç maçında yenilmedi ancak bu karşılaşmaların ikisinde Gürcistan ve Litvanya ile berabere kaldı.

Kosova-İsrail: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Kasım 2023’te Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaştı ve Kosova sahasında 1-0 kazandı. Bundan önce, Mart 2023’te aynı turnuvanın elemelerinde İsrail’de oynanan maç 1-1 sona ermişti. Kayıtlara geçen iki karşılaşmada Kosova’nın bir galibiyeti bulunurken İsrail’in galibiyeti yok. Bu maçlarda toplam yalnızca üç gol atıldı.



