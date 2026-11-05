Kosova-İsrail maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Kosova'nın Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda İsrail'i ağırlamaya hazırlanmasıyla heyecan verici bir millî maça daha sahne olacak. İki takım da B3 Grubu'ndaki konumunu güçlendirmek ve bir üst lige yükselmek için kritik puanlar kazanmayı hedefliyor.

GOAL, maçla ilgili temel bilgileri, biletlerin durumunu ve biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aktarıyor.

Kosova-İsrail UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Kosova, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında İsrail'i Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın yukarıda belirtilen saatte başlaması planlanıyor.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosova-İsrail maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Priştine'deki iç saha karşılaşmalarının genel satışını yürüten Kosova Futbol Federasyonu'nun ev sahibi ülke bilet portalı üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların standart biletlerden alabilmek için resmî satış duyurularını takip etmesi ve erkenden kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse veya standart koltuklar mevcut değilse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Kosova-İsrail maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında tek maçlık standart biletler, Fadil Vokrri Stadyumu'ndaki koltuk seviyesi ve kategori seçimine bağlı olarak yaklaşık 15 ila 20 avrodan başlıyor.

Standart biletler resmî satış kanallarında tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar yaklaşık 102 avrodan başlıyor.

Kosova-İsrail UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kosova ve İsrail'in form durumu

Kosova, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Haziran 2026'da Andorra'yı hazırlık karşılaşmasında 3-0 yendi. Bu süreçteki en iyi sonucu ise mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Slovakya karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetti. Kosova, bu beş maçın dördünde gol yedi; gol yemediği tek karşılaşma Andorra maçıydı.

İsrail, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Ben Shimon'un ekibi, haziran ayındaki hazırlık maçında Arnavutluk'u 1-0 yendi ve Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Moldova'yı 4-1 mağlup etti. Son üç maçında yenilgi almadı ancak bu karşılaşmaların ikisi Gürcistan ve Litvanya karşısında beraberlikle sonuçlandı.

Kosova-İsrail: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Kasım 2023'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaştı ve Kosova evinde 1-0 kazandı. Öncesinde ise Mart 2023'te aynı turnuvanın elemelerinde İsrail'de oynanan maç 1-1 sona ermişti. Kayıtlara geçen iki karşılaşmada Kosova'nın bir galibiyeti bulunurken İsrail'in galibiyeti yok. Bu maçlarda toplam yalnızca üç gol atıldı.