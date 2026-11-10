Kaiserslautern, 1 Desember 2026 Salı günü Freiburg'u Kaiserslautern'deki Fritz Walter Stadion'da ağırlayacak.

İki takım DFB-Pokal'da son olarak 31 Temmuz 2022'de karşılaştı. Freiburg, Fritz-Walter-Stadion'daki maçı 2-1 kazandı. Çeşitli organizasyonlarda oynanan son beş resmî karşılaşmanın dördünü kazanan SC Freiburg, bu eşleşmede tarihsel olarak üstün taraf oldu.

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Kaiserslautern-Freiburg DFB-Pokal maçı ne zaman başlayacak?

Kaiserslautern-Freiburg maçı, 1 Desember 2026 Salı günü Kaiserslautern'deki Fritz Walter Stadion'da başlayacak.

DFB Kupası - 1/8 2 Ara 2026 - 12:00 Fritz Walter Stadion

Kaiserslautern-Freiburg DFB-Pokal maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Kaiserslautern-Freiburg DFB-Pokal maçının biletlerini almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: Bilet almak istediğiniz takımın kontenjanına göre 1. FC Kaiserslautern ve SC Freiburg'un resmî bilet satış platformlarından üyelere ve genel satışa sunulan biletleri kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan DFB-Pokal maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Kaiserslautern-Freiburg DFB-Pokal maçının biletleri ne kadar?

Bayern Münih ile Hertha Berlin arasında oynanacak DFB-Pokal maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanı: DFB-Pokal'ın ilk turlarında genellikle 15 ila 25 avro arasında değişir.

DFB-Pokal'ın ilk turlarında genellikle arasında değişir. Standart koltuk: Genellikle 20 ila 60 avro arasında değişir.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre satışa sunar:

Standart koltuk: Bu kupa maçına yönelik yüksek talep ve sınırlı bilet bulunabilirliği nedeniyle fiyatlar yaklaşık 730 ila 880 avro ve üzeri seviyelerinden başlar.

Bu kupa maçına yönelik yüksek talep ve sınırlı bilet bulunabilirliği nedeniyle fiyatlar yaklaşık seviyelerinden başlar. Premium veya VIP koltuk: Fiyatlar, kategoriye ve maç gününün ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak ortalama 920 avro ve üzerindedir.

Kaiserslautern-Freiburg DFB-Pokal maçı: Bilmeniz gereken her şey

Kaiserslautern ve Freiburg'un form durumu

Kaiserslautern, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 31 Ekim'de 2. Bundesliga'da Hertha BSC'ye evinde 3-0 kaybetti. Bu yenilgiden önce Kaiserslautern, Nürnberg deplasmanındaki 1-0'lık galibiyet ve Hannover 96 karşısındaki 2-0'lık kupa galibiyeti dâhil üst üste üç maç kazanmıştı. Bu seride puan kaybettiği tek maç, FC Heidenheim ile oynadığı golsüz beraberlikti.

Freiburg, son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Augsburg deplasmanında 2-1 kazandı; bundan önce de DFB-Pokal'da Wolfsburg'u 3-2 yenmişti. Bu süreçte Bayern Münih'e (3-1), Konferans Ligi'nde Monaco'ya (3-0) ve Bayer Leverkusen'e (1-2) mağlup oldu. Freiburg, bu beş maçta dokuz gol atarken dokuz gol yedi.

Kaiserslautern-Freiburg: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son resmî karşılaşma, Kaiserslautern'in Freiburg'u ağırladığı 31 Temmuz 2022 tarihli DFB-Pokal maçında oynandı. Freiburg maçı 2-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş maçta Freiburg dört, Kaiserslautern ise bir galibiyet aldı. Freiburg ayrıca 2016'daki ikinci lig karşılaşmasını 2-0, Ekim 2024'teki hazırlık maçını da 2-1 kazandı. Bu verilerde Kaiserslautern'in tek galibiyeti, 2022'deki kupa maçında Freiburg lehine dönen 1-2'lik iç saha sonucuydu. Tek başarısı ise Freiburg'un kazandığı, 2015'teki ikinci lig maçında alınan 0-2'lik iç saha yenilgisiydi. Freiburg, farklı organizasyonlarda oynanan bu eşleşmede istikrarlı biçimde üstün taraf oldu.