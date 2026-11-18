Kairat Almaty, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Universitatea Craiova'yı Almatı'daki Almatı Merkez Stadyumu'nda ağırlayacak.

Bu UEFA Konferans Ligi maçı, FC Kairat Almaty ile CS Universitatea Craiova'nın Avrupa kupalarındaki ilk resmî karşılaşması olacak. Daha önce aralarında oynanmış bir maç veya geçmişe dönük karşılaştırma verisi bulunmadığından, iki teknik direktör de aralık ayındaki bu mücadelede üstünlük sağlamak için takımlarının Avrupa kupalarındaki güncel formuna güvenecek.

Kairat Almaty-Universitatea Craiova maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Kairat Almaty-Universitatea Craiova Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Kairat Almaty-Universitatea Craiova maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Almatı'daki Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

Kairat Almaty-Universitatea Craiova Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

Kairat Almaty-Universitatea Craiova Konferans Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Biletler, ev sahibi FC Kairat Almaty'nin resmî bilet satış platformlarından veya kulübün Almatı Merkez Stadyumu'ndaki maça ilişkin resmî duyuruları üzerinden doğrudan alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Kairat Almaty-Universitatea Craiova Konferans Ligi biletleri ne kadar?

Kairat Almaty-Universitatea Craiova Konferans Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart / genel giriş (kuzey ve güney tribünleri): Yaklaşık 55 ila 70 avro .

Yaklaşık . Saha kenarı / doğu tribünü koltukları: Yaklaşık 100 ila 180 avro .

Yaklaşık . Üstü kapalı / premium batı tribünü koltukları: Yaklaşık 230 ila 460 avro.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart giriş / üst tribünler: Yaklaşık 52 ila 90 avrodan başlayan fiyatlar.

Yaklaşık başlayan fiyatlar. Uzun kenar / premium bloklar: Genellikle 120 avrodan 300 avronun üzerine kadar çıkıyor.

Kairat Almaty-Universitatea Craiova Konferans Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Kairat Almaty ve Universitatea Craiova'nın form durumu

Kairat Almaty, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Konferans Ligi'nde Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçlık serinin önceki karşılaşmalarında yine Konferans Ligi'nde Panathinaikos'a 5-1 gibi ağır bir skorla yenilirken Premier Lig'de Irtysh Pavlodar'ı 5-0 mağlup etti. Kairat, bu beş maçta dokuz gol atıp dokuz gol yedi.

Universitatea Craiova, son beş maçında iki galibiyet ve iki beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Son karşılaşmasında Superliga'da CFR Cluj ile 0-0 berabere kaldı. Öncesinde Konferans Ligi'nde Egnatia'yı 2-0, ligde ise Botosani'yi 2-1 yendi. Son beş maçında yenilgi yaşamayan Craiova, bu süreçte sekiz gol atıp bir gol yedi.

Kairat Almaty-Universitatea Craiova: Son karşılaşmalar

Kairat Almaty ile Universitatea Craiova arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin veri bulunmuyor. Kayıtlar erişilebilir olduğunda bu maç bilgileri güncellenecek.