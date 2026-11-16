Juventus, 6 Desember 2026 Pazar günü Torino'daki Allianz Stadyumu'nda Udinese'yi ağırlayacak.

İki takımın Serie A'daki son karşılaşmasında Juventus, 14 Mart 2026'da Udinese'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında dört galibiyet ve bir beraberlik alan Juventus üstünlük kurarken Udinese, bu serideki ilk galibiyetini arıyor.

Juventus-Udinese maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Juventus-Udinese Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Juventus-Udinese maçı, 6 Desember 2026 Pazar günü Torino'daki Allianz Stadyumu'nda başlayacak.

Serie A - Hafta 14 6 Ara 2026 - 12:00 Allianz Stadium

Juventus-Udinese Serie A maçı için bilet nasıl alınır?

Juventus-Udinese Serie A maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Bilet almanın en doğrudan ve güvenli yolu, Juventus FC'nin resmî bilet satış portalını kullanmak. Genel satıştan bilet alabilmek için ücretsiz bir dijital üyelik oluşturmanız gerekiyor. Öncelikli satış dönemlerinden yararlanmak için ise J1897/Black & White üyeliğinizi kullanabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Juventus-Udinese Serie A maçı biletleri ne kadar?

Juventus-Udinese maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Curva Sud / Curva Nord (kale arkası tribünleri): Genellikle 65 ila 69 avro civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Tribuna Est (doğu tribünü): Fiyatlar 99 ila 285 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Tribuna Ovest (batı tribünü): Fiyatlar 105 ila 195 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Deplasman tribünü (Ospiti): Biletler genellikle 45 avro civarında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Genel giriş / kale arkası tribünleri: Fiyatlar genellikle 30 ila 70 avro civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Saha kenarı ve premium bloklar: Fiyatlar genellikle 110 ila 200 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Juventus-Udinese Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Juventus ve Udinese'nin form durumu

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Napoli'yi evinde 2-0 yendi. Bu beş maçlık süreçte Genoa'ya deplasmanda 2-0, Lazio'ya ise evinde 3-0 kaybetti. Avrupa'da Rennes ile Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldı. Juventus, bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Udinese'nin son dönemdeki performansı ise pek iç açıcı değil: Son beş maçında dört mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında Roma'ya 5-2 yenilen Udinese, bu süreçte Milan, Lecce ve Torino'ya da mağlup oldu. Tek puanını Parma deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle aldı. Udinese, bu beş maçta yalnızca üç gol atarken on bir gol yedi.

Juventus-Udinese: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 14 Mart 2026'da Serie A'da karşılaştı ve Juventus, Udinese deplasmanında 1-0 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında Juventus dört galibiyet aldı ve hiç berabere kalmadı. Udinese ise bu süreçte henüz galibiyet elde edemedi. Juventus, bu beş maçta sekiz gol atıp bir gol yedi.