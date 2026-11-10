Juventus, 3 Aralık 2026 Perşembe günü Sassuolo'yu Torino'daki Allianz Stadium'da ağırlayacak.

Juventus'un genel üstünlüğüne rağmen Sassuolo, iki takımın Serie A'da 13 Eylül 2026'da oynadığı son maçta heyecan dolu bir mücadeleyi 3-2 kazandı. Geçmiş karşılaşmaları genellikle gollü geçti: Maç başına gol ortalaması üçün üzerinde ve karşılaşmaların yarısından fazlasında iki takım da gol attı.

Juventus-Sassuolo maçı için biletleri nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Juventus-Sassuolo Coppa Italia maçı ne zaman başlayacak?

Juventus-Sassuolo maçı, 3 Aralık 2026 Perşembe günü Torino'daki Allianz Stadium'da başlayacak.

İtalya Kupası - 1/8 3 Ara 2026 - 15:00

Juventus-Sassuolo Coppa Italia maçının biletleri nasıl alınır?

San Siro'daki Juventus-Sassuolo Coppa Italia maçı için bilet satın almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Resmî bilet satın almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Juventus'un resmî internet sitesindeki bilet satış portalıdır. Burada müsaitlik durumuna ve kulüp üyelik statüsüne göre koltuk seçebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Coppa Italia maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Juventus-Sassuolo Coppa Italia maçının biletleri ne kadar?

Juventus-Sassuolo Coppa Italia maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Curva Sud / Kuzey tribünü (kale arkaları): 30 - 45 €

30 - 45 € Tribuna Laterale / Yan tribünler: 60 - 95 €

60 - 95 € Tribuna Centrale / Orta tribün: 120 - 200 € ve üzeri

120 - 200 € ve üzeri VIP / Ağırlama paketleri: 300 - 550 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar talebe göre belirlenir:

Düşük talep / Üst kat koltukları: 50 - 85 €

50 - 85 € Standart koltuklar / Saha kenarı görüşü: 110 - 250 €

110 - 250 € Premium / Alt kat orta bölüm: 300 - 600 € ve üzeri

Juventus-Sassuolo Coppa Italia maçı: Bilmeniz gereken her şey

Juventus ve Sassuolo'nun form durumu

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Alajbegovic ve Boga'nın golleriyle Napoli'yi Serie A'da 2-0 yendi. Bundan önce Genoa deplasmanında 2-0 mağlup olan Juventus, aynı beş maçlık dönemde Lecce'yi deplasmanda 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde Rennes ile 2-2 berabere kalıp Lazio'ya 3-0 kaybeden takım, bu beş maçta altı gol atarken yedi gol yedi.

Sassuolo, son beş maçının dördünü kaybetti; bu süreçteki tek puanını AC Milan ile 1-1 berabere kalarak aldı. Son maçında Fiorentina'ya evinde 4-2 yenilen takım, bu dönemde Lazio'ya 6-2, Como'ya da 2-0 mağlup oldu. Beş maçta yedi gol atıp 14 gol yiyen Sassuolo'nun bu performansı, Aquilani yönetimindeki savunma sorunlarının sürdüğüne işaret ediyor.

Juventus-Sassuolo: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 13 Eylül 2026'da Serie A'da karşılaştı ve Sassuolo sahasında Juventus'u 3-2 yendi. Aralarındaki son beş maçta Juventus iki, Sassuolo da iki galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Juventus, Ocak 2026'da Sassuolo deplasmanında ve Ocak 2024'te sahasında 3-0 kazandı. Sassuolo ise Eylül 2023'te kendi sahasında 4-2 galip geldi.