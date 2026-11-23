Juventus, 14 Aralık 2026 Pazartesi günü Torino'daki Allianz Stadyumu'nda Monza'yı ağırlayacak.

Monza, Eylül 2022'de Juventus'u 1-0 yenerek rakibi karşısındaki ilk Serie A galibiyetini elde etmişti. Ardından 2022/23 sezonunun Torino'da oynanan rövanş maçında 2-0'lık daha da dikkat çekici bir galibiyet aldı. Juventus ise sonraki karşılaşmalarda üstünlüğünü yeniden kurarak 2023/24 sezonunda Monza karşısındaki iki Serie A maçını da kazandı.

Juventus-Monza maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Juventus-Monza Serie A maçı ne zaman?

Juventus-Monza maçı, 14 Aralık 2026 Pazartesi günü Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Juventus-Monza Serie A maçına nasıl bilet alınır?

Juventus-Monza Serie A maçına bilet almak için şu seçenekler bulunuyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi (birincil ve en güvenli kaynak): Bileti doğrudan kulübün resmî satış kanallarından almak her zaman en güvenli ve tavsiye edilen yöntemdir. Juventus'un iç saha maçlarının biletleri Juventus'un resmî internet sitesinde satılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Juventus-Monza Serie A maçı biletleri ne kadar?

Juventus-Monza Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kale arkaları (Nord / Sud 1 ve 2): Fiyatlar yaklaşık 25 € 'dan başlar.

Fiyatlar yaklaşık 'dan başlar. Yan tribünlerin ikinci katı (Est 2 ve Ovest 2): Fiyatlar 35 € ile 70 € arasında değişir.

Fiyatlar arasında değişir. Yan tribünlerin birinci katı (Est 1 ve Ovest 1): Fiyatlar 55 € ile 89 € arasında değişir.

Fiyatlar arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 160 €'dan 250 € ve üzerine kadar çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları piyasa talebine göre belirlenir:

Standart ve kale arkası koltukları: Fiyatlar genellikle yaklaşık 22 € ile 65 € arasında başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında başlar. Yan tribünler ve ikincil piyasadaki üst düzey koltuklar: Fiyatlar genellikle ortalama 75 € ile 120 € ve üzeri arasında değişir.

Fiyatlar genellikle ortalama arasında değişir. Yeniden satışa sunulan VIP / ağırlama biletleri: Fiyatlar genellikle 150 € ile 200 € ve üzeri arasında değişir.

Juventus-Monza Serie A maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Juventus ve Monza'nın form durumu

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Fiorentina ile 2-2 berabere kalan takım, bir önceki hafta Napoli'yi 2-0 yenmişti. Bu süreçte Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı da 2-1 mağlup etti. Ligde Genoa karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi ise bu dönemin olumsuz sonuçlarından biriydi. Juventus, söz konusu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi.

Monza, son beş maçının dördünü kaybederek ciddi bir form düşüklüğü yaşadı. Son maçında Atalanta'ya 1-0 yenilen takım, bu dönemde Bologna, Napoli ve Torino'ya da mağlup oldu. Tek olumlu sonuç, 19 Ekim'de Cagliari karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetti. Juric'in takımı bu beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol yedi.

Juventus-Monza: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 27 Nisan 2025'te karşılaştı ve Juventus, Serie A'daki iç saha maçını 2-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçın dördünü Juventus, birini Monza kazandı. Monza'nın bu dönemdeki tek galibiyeti, Ocak 2023'te Allianz Stadyumu'nda aldığı 2-0'lık sonuçtu. Juventus, bu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.