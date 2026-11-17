Jagiellonia Bialystok, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Crystal Palace'ı Bialystok'taki Stadion Miejski'de ağırlayacak.

Jagiellonia, lig ve kupa maçlarında aldığı bir dizi galibiyetin ardından iç sahadaki direncini ortaya koyarak bu döneme giriyor. Crystal Palace ise yoğun maç takviminin üstesinden gelip Avrupa Ligi lig aşaması sıralaması için deplasmanda kritik puanlar almak istiyor.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace maçı biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz de dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL ile öğrenin.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Bialystok'taki Stadion Miejski'de oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 12:45 Stadion Miejski, Bialystok

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace Avrupa Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: Taraftarların bilet alması için başlıca ve en güvenli yol, Jagiellonia Białystok veya Crystal Palace'ın resmî bilet satış sitelerinden ya da gişelerinden doğrudan satın almaktır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace Avrupa Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Alt tribün veya genel giriş: Fiyatlar genellikle 20 ila 40 avro civarından başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satışlarında biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

En düşük fiyatlı biletler: Yaklaşık 50 ila 65 avro dan başlıyor.

Yaklaşık dan başlıyor. Ortalama piyasa fiyatları: 95 ila 110 avro civarında seyrediyor.

civarında seyrediyor. Premium bloklar ve uzun kenardaki orta bölümlerin koltukları: Fiyatlar 150 ila 250 avro ve üzerine çıkıyor.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Jagiellonia Bialystok ve Crystal Palace'ın form durumu

Jagiellonia Bialystok, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Ekstraklasa'da GKS Katowice'yi 1-0 mağlup etti; ayrıca FA Cup'ta Lechia Gdansk karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Bu dönemdeki tek yenilgisini Avrupa Ligi'nde Levski Sofia karşısında aldı. Jagiellonia, beş maçta dokuz gol atıp iki gol yiyerek iç sahadaki sağlam savunma temelini ortaya koydu.

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Selhurst Park'ta Liverpool'a Premier League'de 3-1 yenildi; Newcastle United'a ve Tottenham Hotspur'a da 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Bu serideki tek galibiyetini Carabao Cup'ta Fulham deplasmanında aldı. Palace, beş maçta beş gol atarken yedi gol yedi.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace: Son karşılaşmalar

Jagiellonia Bialystok ile Crystal Palace arasında kaydedilmiş son beş karşılaşmaya ilişkin veri bulunmuyor.