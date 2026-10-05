İtalya, 5 Ekim 2026'da Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'ndaki bu dikkat çekici mücadelede, Avrupa futbolunun iki dinamik gücü turnuva için kritik puanlar adına kozlarını paylaşacak.

GOAL, Stadio Renato Dall'Ara'daki yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel detayları sunuyor. Resmî satış platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İtalya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İtalya - Türkiye maçı, Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da oynanacak ve başlama saati tarih yaklaştıkça netlik kazanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

İtalya - Türkiye biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, İtalya millî takımının iç saha maçları için birincil satışı yürüten İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri resmi fiyatıyla almak için birincil seçeneğinizdir.

Resmî sitedeki listeler tükenmişse,StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

İtalya - Türkiye biletleri ne kadar?

Resmî FIGC bilet satış portalında standart bilet fiyatları genellikle kale arkası genel giriş tribünlerinde 20 €'dan başlıyor; fiyatlar koltuk kategorisine ve Stadio Renato Dall'Ara içindeki konuma göre yükseliyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 47 €'dan başlıyor ve tribün bölümü, kategori ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İtalya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İtalya - Türkiye form durumu

İtalya son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Takımın son maçı, 7 Haziran'da Yunanistan'a karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında alınan 1-0'lık galibiyetti. Bundan üç gün önce de Lüksemburg 1-0 mağlup edilmişti. İki yenilgi ise Dünya Kupası elemesinde Bosna-Hersek'e karşı ve Kasım 2025'te Norveç karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetle geldi. İtalya bu beş maçta beş gol attı, altı gol yedi.

Türkiye son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son sonuç, 26 Haziran'da Dünya Kupası'nda ABD karşısında alınan 3-2'lik galibiyetti ancak daha önce grup aşamasında Avustralya ve Paraguay'a yenilmişti. Bu serinin daha başında ise Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti. Türkiye bu beş maçta sekiz gol attı, yedi gol yedi.

İtalya - Türkiye: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son maç, 4 Haziran 2024'te İtalya'da oynanan hazırlık karşılaşmasında 0-0 sona erdi. Son beş randevuda daha iyi tablo İtalya'nın elinde bulunuyor. Buna, UEFA Euro 2020'de Türkiye karşısında alınan 3-0'lık galibiyet ve 2022'de Türkiye'de oynanan hazırlık maçındaki 3-2'lik zafer de dahil. 2002 ve 2006'daki önceki iki karşılaşma ise 1-1 tamamlandı.



