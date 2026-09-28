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UEFA Nations League A
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Stadio Renato Dell'Ara
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İtalya - Türkiye maçı biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
İtalya
Türkiye

İtalya, UEFA Uluslar Ligi A'da Türkiye ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

İtalya, 5 Ekim 2026'da Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'ndaki bu yüksek profilli mücadelede, turnuva için kritik puanlar adına Avrupa futbolunun iki dinamik gücü kozlarını paylaşacak.

GOAL, Stadio Renato Dall'Ara'daki yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel detayları sunuyor. Resmî satın alma platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İtalya-Türkiye maçı, Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da oynanacak. Başlama saati ise tarihe daha yakın bir zamanda netleşecek.

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UEFA Nations League A - Hafta 4
Stadio Renato Dell'Ara

İtalya-Türkiye biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, İtalya millî takımının iç saha maçlarındaki birincil satışları yöneten İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri resmî fiyatıyla almak için ilk seçeneğinizdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse,StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

İtalya-Türkiye biletleri ne kadar?

Resmî FIGC bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları, genellikle kale arkası genel giriş tribünlerinde €20'den başlar; fiyatlar koltuk kategorisine ve Stadio Renato Dall'Ara içindeki konuma göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda, ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına €47'den başlıyor ve oturma bölümü, kategori ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İtalya-Türkiye form durumu

İtalya, son beş maçının üçünü kazandı ve ikisini kaybetti. Takımın son karşılaşması, 7 Haziran'da hazırlık maçında Yunanistan'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetti. Bundan üç gün önce de Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti. İki yenilgi ise Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek'e karşı ve Kasım 2025'te Norveç'e karşı 1-4'lük skorla geldi. İtalya bu beş maçta beş gol atarken altı gol yedi.

Türkiye, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son sonuç, 26 Haziran'da Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyetti ancak daha önce grup aşamasında Avustralya ve Paraguay'a yenilmişti. Bu serinin daha önceki bölümünde ise Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye bu beş maçta sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

ITA

ITA - Form

NIR
K2-0
BIH
K1-1
LUX
K0-1
GRE
K0-1
BEL
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5
TUR

TUR - Form

VEN
K2-1
AUS
K2-0
PAR
K0-1
USA
K3-2
FRA
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

İtalya-Türkiye: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son maç, 4 Haziran 2024'te İtalya'da oynanan hazırlık karşılaşmasında 0-0 sona erdi. Son beş karşılaşmada İtalya daha iyi bir tabloya sahip. Buna, UEFA Euro 2020'de Türkiye'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyet ve 2022'de Türkiye'de oynanan hazırlık maçındaki 3-2'lik zafer de dahil. 2002 ve 2006'daki önceki iki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Kafa Kafaya

İtalyaÇizimTürkiye
2
3
0
Hazırlık Maçları
İtalya badge
İtalya
ITA
0
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
MS
Hazırlık Maçları
Türkiye badge
Türkiye
TUR
2
İtalya badge
İtalya
ITA
3
MS
European Championship
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
İtalya badge
İtalya
ITA
3
MS
Hazırlık Maçları
İtalya badge
İtalya
ITA
1
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
MS
Hazırlık Maçları
İtalya badge
İtalya
ITA
1
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5


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