İtalya, Belçika ve Türkiye'nin de yer aldığı A Ligi A1 Grubu'ndaki iki maçlık eşleşmenin rövanşında 12 Kasım Perşembe günü Fransa'yı Milano'daki San Siro'da ağırlayacak. İki takımın ekim ayında Stade de France'da oynadığı ilk maçı Fransa kazanmıştı. Bu sonuç, Milano'daki rövanşın önemini artırıyor.

GOAL, İtalya-Fransa maçı için bilet fiyatları, bilet bulunabilirliği ve en iyi satın alma seçenekleri dâhil, bilmeniz gereken her şeyi derledi.

İtalya-Fransa UEFA Uluslar A Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İtalya-Fransa maçı Milano'daki San Siro'da oynanacak. Başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 San Siro

İtalya-Fransa maçının biletleri nereden alınır?

Bu maçın biletleri ilk olarak FIGC'nin (İtalya Futbol Federasyonu) resmî bilet satış kanallarında sunuluyor. Genellikle üyelere öncelik tanınıyor, kalan biletler ise daha sonra genel satışa çıkıyor.

Bu maçın biletlerini satın alırken bilmeniz gereken birkaç nokta:

Resmî genel satış : Üyelere öncelik tanınan satış dönemleri sona erdikten sonra, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte başlıyor

: Üyelere öncelik tanınan satış dönemleri sona erdikten sonra, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte başlıyor Önemli bir rövanş : Ekim ayındaki ilk maçı Fransa kazandığı için Milano'daki rövanşın önemi daha da artıyor

: Ekim ayındaki ilk maçı Fransa kazandığı için Milano'daki rövanşın önemi daha da artıyor İkonik stat : 80.000'i aşkın kapasitesiyle San Siro, Avrupa futbolunun en büyük ve atmosferi en etkileyici statlarından biri

: 80.000'i aşkın kapasitesiyle San Siro, Avrupa futbolunun en büyük ve atmosferi en etkileyici statlarından biri İkinci el bilet piyasası: Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub üzerinden bilet arayabilirsiniz

Maçın gördüğü ilgi ve taşıdığı önem nedeniyle biletinizi erkenden almanız önerilir.

İtalya-Fransa maçının biletleri ne kadar?

FIGC'nin bu maç için belirlediği resmî bilet fiyatları yaklaşık 70 € seviyesinden başlıyor. Standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler, biletler tükenene dek resmî satış fiyatlarıyla sunuluyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub üzerinden bilet arayabilirsiniz. Bu maç için ikinci el bilet piyasasındaki güncel fiyatlar yaklaşık 145 € seviyesinden başlıyor.

Avrupa'nın önde gelen iki millî takımı arasındaki diğer maçlarda olduğu gibi, bu maçın bilet fiyatları da maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeniz varsa yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek.

İtalya-Fransa UEFA Uluslar A Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İtalya ve Fransa'nın form durumu

İtalya, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında 7 Haziran'da Yunanistan'ı hazırlık karşılaşmasında 1-0 yendi. Bundan üç gün önce de Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti. Bu serideki iki yenilgisi Bosna-Hersek karşısında ve Kasım 2025'te Norveç'e karşı 1-4'lük skorla geldi. İtalya, bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Fransa da son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye 4-6 yenildi. Bu maçtan önce de üçüncülük karşılaşmasında İspanya'ya 0-2 kaybetmişti. Turnuvanın önceki maçlarında İsveç'i 3-0, Paraguay'ı 1-0 ve Fas'ı 2-0 mağlup etti. Fransa, bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi.

İtalya-Fransa: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Kasım 2024'te İtalya'da oynanan UEFA Uluslar A Ligi maçında Fransa'nın 1-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Fransa, iki takım arasındaki son beş maçın tamamını kazandı; 14 gol atıp beş gol yedi. İki takım, Eylül 2024'teki Uluslar Ligi maçında da karşı karşıya gelmiş ve o maçı da Fransa 1-3 kazanmıştı.