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UEFA Nations League B
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İsviçre - Slovenya biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
İsviçre
Slovenya

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B'de Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise şöyle.

İsviçre, 3 Ekim 2026'da Luzern'deki Swissporarena'da UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının kritik karşılaşmasında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Tempolu geçmesi beklenen bu mücadele, turnuva sıralamasında hayati puanlar almak isteyen iki rekabetçi Avrupa ülkesini karşı karşıya getiriyor.

GOAL, bu maçta yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel detayları sunuyor. Resmî satın alma platformlarını, bilet fiyat seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İsviçre - Slovenya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İsviçre - Slovenya maçı, Luzern'deki Swissporarena'da oynanacak; resmî başlama saati detayları ise tarihe yakın bir dönemde doğrulanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 3
Swissporarena

İsviçre - Slovenya biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, İsviçre millî takımının iç saha maçlarındaki birincil satışları yürüten İsviçre Futbol Federasyonu'nun (SFV/ASF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal fiyatlı biletleri güvence altına almak için başlıca seçeneğinizdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurulacak yer olacaktır.

İsviçre - Slovenya biletleri ne kadar?

Resmî SFV bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları genellikle kalelerin arkasındaki genel kategori tribünleri için 35 €'dan başlar; fiyatlar koltuk kategorisine ve Swissporarena içindeki konuma göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 67 €'dan başlıyor; nihai ücretler tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişkenlik gösteriyor.

İsviçre - Slovenya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İsviçre - Slovenya form durumu

İsviçre son beş maçının dördünü kazandı ve birini kaybetti; bu süreçte beraberlik yaşamadı. Takımın son sonucu, Dünya Kupası serüvenini çeyrek final aşamasında noktalayan Arjantin karşısındaki 3-1'lik yenilgi oldu. Bundan önce 0-0 biten maçın ardından penaltılarda Kolombiya'yı geçti, grup aşamasında da Cezayir'i 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup etti. İsviçre bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi ve Arjantin yenilgisinden önce art arda dört galibiyet aldı.

Slovenya ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçı Hırvatistan'a karşı 2-1'lik yenilgiyle bitti; ondan önce de Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu serideki tek galibiyetini deplasmanda Karadağ'ı 3-2 yenerek aldı. Slovenya söz konusu beş karşılaşmada altı gol atıp altı gol yedi.

SUI

SUI - Form

CAN
K2-1
ALG
K2-0
COL
K0-0
ARG
K3-1
MKD
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SVN

SVN - Form

HUN
K1-0
MTN
K2-3
CYP
B1-1
CRO
K2-1
SCO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İsviçre - Slovenya: Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Taraflar arasındaki son karşılaşma, Ekim 2025'te Slovenya'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Ondan önce İsviçre, aynı eleme kampanyasında Eylül 2025'te sahasında Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş maçta daha iyi sicile sahip taraf İsviçre oldu; İsviçre üç galibiyet alırken Slovenya'nın bir galibiyeti bulunuyor ve bir maç da berabere bitti.

Kafa Kafaya

İsviçreÇizimSlovenya
3
1
1
World Cup Qualification UEFA
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
İsviçre badge
İsviçre
SUI
0
MS
World Cup Qualification UEFA
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
MS
European Championship Qualification
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
Slovenya badge
Slovenya
SVN
2
MS
European Championship Qualification
Slovenya badge
Slovenya
SVN
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
0
MS
World Cup Qualification UEFA
İsviçre badge
İsviçre
SUI
1
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
MS
7Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5


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