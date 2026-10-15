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UEFA Nations League B
team-logoİsviçre
Sitterstadion
team-logoİskoçya
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İsviçre-İskoçya maçının biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
İsviçre
İskoçya

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde İskoçya ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, İsviçre'nin St. Gallen'deki Kybunpark'ta İskoçya'yı ağırlamaya hazırlandığı dikkat çekici bir milli maçla geri dönüyor. Her iki Avrupa ülkesi de turnuva sıralamasında kritik bir konum elde etmek için önem taşıyan bu grup karşılaşmasından üç puanla ayrılmak istiyor.

GOAL, maç gününe ilişkin bilgiler, bilet fiyatları ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları derledi.

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İsviçre-İskoçya maçı ne zaman başlayacak?

İsviçre-İskoçya maçı, St. Gallen'deki Sitterstadion'da oynanacak. Başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Sitterstadion

İsviçre-İskoçya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî ilk satış biletleri, İsviçre Futbol Federasyonu'nun St. Gallen'deki iç saha milli maçları için resmî bilet satış ortağı olan Ticketmaster Switzerland üzerinden doğrudan satılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart biletleri satın alabilmek için resmî platformda önceden hesap oluşturması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde yer kalmazsa StubHub gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

İsviçre-İskoçya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletler, Kybunpark'taki tribün kategorisine bağlı olarak genel satışa açık bölümlerde yaklaşık 35 avrodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 105 avrodan başlıyor.

İsviçre-İskoçya UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İsviçre ve İskoçya'nın form durumu

Son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi alan İsviçre, karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle çıkıyor. Yakin'in ekibi Bosna-Hersek'i 4-1, Kanada'yı 2-1, Cezayir'i 2-0 mağlup etti ve Kolombiya'yı golsüz beraberliğin ardından penaltılarla eledi. Bu seri, çeyrek finalde Arjantin'e 3-1 yenilmeleriyle sona erdi. İsviçre, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi. Arjantin yenilgisi öncesindeki üst üste dört galibiyet takıma önemli bir ivme kazandırmıştı.

İskoçya'nın son beş maçındaki üç galibiyet ve iki yenilgi ise daha inişli çıkışlı bir tablo ortaya koyuyor. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Curaçao'yu 4-1, Bolivya'yı 4-0 yendiler. Ardından Dünya Kupası'na Haiti karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetle başladılar, ancak Fas ve Brezilya'ya üst üste yenilerek turnuvaya veda ettiler. İskoçya bu süreçte altı gol atıp dört gol yedi.

SUI

SUI - Form

ARG
K3-1
MKD
K0-3
SCO
K0-3
SVN
K2-1
MKD
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SCO

SCO - Form

BRA
K0-3
SVN
B0-0
SUI
K0-3
MKD
K0-2
SVN
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

İsviçre-İskoçya: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Haziran 2024'te Euro 2024 grup aşamasında oynandı ve 1-1 sona erdi. Bundan önce, Mart 2006'daki hazırlık maçını İsviçre 3-1 kazanmıştı. Kayıtlara geçen bu iki karşılaşmadaki beraberlik, iki takımın birer galibiyetle eşit durumda olmasını engellediğinden, Uluslar Ligi'ndeki bu maç öncesinde geçmiş sonuçlar taraflardan birine belirgin bir üstünlük sağlamıyor.

Kafa Kafaya

İsviçreÇizimİskoçya
2
1
0
UEFA Nations League B
İskoçya badge
İskoçya
SCO
0
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
MS
European Championship
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
1
MS
Hazırlık Maçları
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
MS
7Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti2/3
Her iki takım da gol attı2/3

İsviçre ve İskoçya'nın puan durumu

Grp. 1

#PKBKFA+/-PuanForm
1
İsviçreİsviçreSUI
4400111+1012
K
K
K
K
2
SlovenyaSlovenyaSVN
421153+27
K
K
K
B
3
İskoçyaİskoçyaSCO
411235-24
K
K
K
B
4
Kuzey MakedonyaKuzey MakedonyaMKD
4004010-100
K
K
K
K
Yükselme
Yükselme Play-off
Küme Düşme
Küme Düşme Play-off

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