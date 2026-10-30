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UEFA Nations League B
team-logoİsviçre
Sitterstadion
team-logoİskoçya
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İsviçre-İskoçya maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B kategorisinde bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
İsviçre
İskoçya

İsviçre, UEFA Uluslar B Ligi'nde İskoçya ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

UEFA Uluslar Ligi, İsviçre'nin St. Gallen'deki Kybunpark'ta İskoçya'yı ağırlayacağı heyecan verici bir millî maçla geri dönüyor. Her iki Avrupa ülkesi de turnuva sıralamasında önemli bir konum elde etmek için bu kritik grup karşılaşmasından üç puanla ayrılmak istiyor.

GOAL, maç günüyle ilgili ayrıntıları, bilet fiyatlarını ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi derledi.

İsviçre-İskoçya UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İsviçre-İskoçya maçı, St. Gallen'deki Sitterstadion'da oynanacak. Başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Sitterstadion

İsviçre-İskoçya maçının biletleri nereden alınır?

Resmî satış biletleri, İsviçre Futbol Federasyonu'nun St. Gallen'deki iç saha millî maçları için resmî biletleme ortağı olan Ticketmaster Switzerland üzerinden satılıyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart biletleri satın alabilmek için resmî platformda önceden hesap açması gerekiyor.

Resmî satıştaki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa, StubHub gibi ikinci el bilet platformları bir seçenek olabilir.

İsviçre-İskoçya maçının biletleri ne kadar?

Resmî biletleme platformunda Kybunpark'taki genel giriş tribünleri için standart tek maç biletleri, tribün kategorisine bağlı olarak yaklaşık 35 avrodan başlıyor.

Resmî satış noktalarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikinci el platformlarda başlangıç fiyatları yaklaşık 105 avro oluyor.

İsviçre-İskoçya UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İsviçre ve İskoçya'nın form durumu

Son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi alan İsviçre, karşılaşmaya formda çıkıyor. Yakin'in ekibi Bosna-Hersek'i 4-1, Kanada'yı 2-1 ve Cezayir'i 2-0 yendi. Kolombiya'yı ise golsüz biten maçın ardından penaltılarla geçti. Dört maçlık galibiyet serisi, çeyrek finalde Arjantin'e 3-1 yenilmesiyle sona erdi. İsviçre bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi; Arjantin yenilgisi öncesindeki üst üste dört galibiyetle önemli bir ivme yakaladı.

İskoçya'nın son beş maçlık performansı ise üç galibiyet ve iki yenilgiyle daha dalgalı. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Curacao'yu 4-1 ve Bolivya'yı 4-0 yenen İskoçya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup etti. Ardından Fas ve Brezilya'ya üst üste yenilerek turnuvaya veda etti. İskoçya bu süreçte altı gol atıp dört gol yedi.

SUI

SUI - Form

ARG
K3-1
MKD
K0-3
SCO
K0-3
SVN
K2-1
MKD
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SCO

SCO - Form

BRA
K0-3
SVN
B0-0
SUI
K0-3
MKD
K0-2
SVN
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

İsviçre-İskoçya: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda aynı yılın haziran ayında oynanan ve 1-1 biten grup maçıydı. Bundan önce Mart 2006'daki hazırlık maçını İsviçre 3-1 kazanmıştı. Kayıtlara geçen bu iki karşılaşmada beraberlik nedeniyle taraflardan hiçbiri galibiyet sayısında öne geçemedi. Dolayısıyla bu Uluslar Ligi maçı öncesinde iki takımın geçmiş karşılaşmalarına dayanan belirgin bir üstünlüğü bulunmuyor.

Kafa Kafaya

İsviçreÇizimİskoçya
2
1
0
UEFA Nations League B
İskoçya badge
İskoçya
SCO
0
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
MS
European Championship
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
1
MS
Hazırlık Maçları
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
MS
7Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti2/3
Her iki takım da gol attı2/3

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