UEFA Uluslar Ligi, İsviçre'nin St. Gallen'deki Kybunpark'ta İskoçya'yı ağırlamaya hazırlandığı heyecan verici bir millî maçla geri dönüyor. İki Avrupa ülkesi de turnuva sıralamasında kritik bir avantaj elde etmek için büyük önem taşıyan bu grup karşılaşmasından üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

GOAL, maç günü düzenlemeleri, bilet fiyatları ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları derledi.

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İsviçre-İskoçya maçı ne zaman başlayacak?

İsviçre-İskoçya maçı, St. Gallen'deki Sitterstadion'da oynanacak. Başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 16 Kas 2026 - 14:45 Sitterstadion

İsviçre-İskoçya maçı biletleri nereden alınır?

Resmî biletlerin ilk satışı, İsviçre Futbol Federasyonu'nun St. Gallen'deki iç saha millî maçları için resmî bilet ortağı olan Ticketmaster Switzerland üzerinden doğrudan yapılıyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart biletleri alabilmek için resmî platformda önceden hesap oluşturması gerekiyor.

İlk satıştaki biletlerin tamamı tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde resmî platformda yer kalmazsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilirsiniz.

İsviçre-İskoçya maçı biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletlerin fiyatı, Kybunpark'taki tribün kategorisine bağlı olarak genel satışa açık bölümlerde yaklaşık 35 avrodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 105 avrodan başlıyor.

İsviçre-İskoçya UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

İsviçre ve İskoçya'nın form durumu

İsviçre, son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle geliyor. Yakin'in ekibi, Bosna-Hersek'i 4-1, Kanada'yı 2-1 ve Cezayir'i 2-0 yendi. Kolombiya karşısında golsüz biten maçın ardından penaltılarla galip geldi. Bu seri, çeyrek finalde Arjantin'e 3-1 kaybetmesiyle sona erdi. İsviçre, bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi. Arjantin yenilgisi öncesindeki üst üste dört galibiyet, takıma önemli bir ivme kazandırmıştı.

İskoçya'nın son beş maçlık performansı ise üç galibiyet ve iki mağlubiyetle daha karışık bir tablo çiziyor. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Curaçao'yu 4-1 ve Bolivya'yı 4-0 yenen İskoçya, Dünya Kupası'na Haiti karşısındaki 1-0'lık galibiyetle başladı. Ardından Fas ve Brezilya'ya üst üste aldığı yenilgilerle turnuvaya veda etti. İskoçya bu süreçte altı gol atıp dört gol yedi.

İsviçre-İskoçya: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Haziran 2024'te EURO 2024 grup aşamasında 1-1 sona erdi. Bundan önce, Mart 2006'da oynanan hazırlık maçını İsviçre 3-1 kazandı. Kayıtlardaki bu iki karşılaşmada beraberlik, tarafların birer galibiyete sahip olmasını engellediğinden ikili rekabette durum eşit. Dolayısıyla Uluslar Ligi'ndeki bu maç öncesinde geçmiş sonuçlar hiçbir tarafa belirgin bir üstünlük sağlamıyor.