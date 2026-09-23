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UEFA Nations League B
team-logoİsviçre
Sitterstadion
team-logoİskoçya
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İsviçre - İskoçya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
İsviçre
İskoçya

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B'de İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise şöyle

UEFA Uluslar Ligi, İsviçre'nin St. Gallen'deki Kybunpark'ta İskoçya'yı ağırlamaya hazırlandığı müthiş bir milli maç kapışmasıyla geri dönüyor. Her iki Avrupa ülkesi de turnuvadaki kritik sıralama mücadelesinde bu yüksek önem taşıyan grup karşılaşmasından tam puan çıkarmakta kararlı.

GOAL, maç günü organizasyonu, bilet fiyatları ve yerinizi nasıl garantileyebileceğinize dair tüm önemli detayları derledi.

İsviçre - İskoçya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İsviçre - İskoçya maçı St. Gallen'deki Sitterstadion'da oynanacak, başlama saati ise tarihe yakın bir zamanda netleşecek.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Sitterstadion

İsviçre - İskoçya biletleri nereden alınır?

Resmî birincil bilet satışları, St. Gallen'deki iç saha milli maçları için İsviçre Futbol Federasyonu'nun resmî biletleme ortağı olarak görev yapan Ticketmaster Switzerland üzerinden doğrudan yürütülüyor. Taraftarların, genel satış dönemi açılır açılmaz standart genel satış biletlerini alabilmek için resmî platformda erkenden hesap oluşturması gerekiyor.

Birincil kontenjanların tamamen tükenmesi veya belirli tribün kategorilerinin resmî portalda kullanılamaz hâle gelmesi durumunda, StubHub gibi ikincil pazar platformları, resmî sitedeki listelemeler tükendiyse başvurmanız gereken seçenek oluyor.

İsviçre - İskoçya biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında standart tek maçlık biletler, stadyum içindeki Kybunpark genel giriş tribün bölümlerinde, tribün kategoriye bağlı olarak yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

StubHub gibi ikincil pazarda giriş fiyatları, resmî satış kanallarındaki standart birincil kontenjanlar tükendiğinde yaklaşık 105 € seviyesinden başlıyor.

İsviçre - İskoçya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İsviçre - İskoçya form durumu

İsviçre, son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi alarak güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Yakin'in ekibi Bosna-Hersek'i 4-1, Kanada'yı 2-1, Cezayir'i 2-0 mağlup etti ve golsüz beraberliğin ardından Kolombiya'yı penaltılarla geçti. Bu seri, Arjantin'e karşı çeyrek finalde alınan 3-1'lik yenilgiyle sona erdi. İsviçre bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yerken, Arjantin yenilgisi öncesindeki üst üste dört galibiyet takıma ciddi bir ivme kazandırdı.

İskoçya'nın son beş maçı ise daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor: üç galibiyet ve iki yenilgi. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Curaçao'yu 4-1 ve Bolivya'yı 4-0 yenen ekip, ardından Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup etti. Ancak Fas ve Brezilya karşısında arka arkaya alınan yenilgiler, turnuva serüvenini sona erdirdi. İskoçya bu süreçte altı gol atıp dört gol yedi.

SUI

SUI - Form

BIH
K4-1
CAN
K2-1
ALG
K2-0
COL
K0-0
ARG
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SCO

SCO - Form

CUW
K4-1
BOL
K0-4
HAI
K0-1
MAR
K0-1
BRA
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

İsviçre - İskoçya: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 1-1 sona erdi; söz konusu maç, o yılın haziran ayında Euro 2024 grup aşamasında oynandı. Bundan önce ise İsviçre, iki takımın Mart 2006'da bir hazırlık maçında karşılaştığı mücadeleyi 3-1 kazanmıştı. Kayıtlara geçen bu iki karşılaşmadaki ikili rekabet dengede bulunuyor; beraberlik, takımların birer galibiyetini net bir üstünlüğe dönüştürmezken, bu da Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde iki taraftan hiçbirine tarihsel olarak açık bir avantaj sağlamıyor.

Kafa Kafaya

İsviçreÇizimİskoçya
1
1
0
European Championship
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
1
MS
Hazırlık Maçları
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
MS
4Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/2
Her iki takım da gol attı2/2

İsviçre - İskoçya puan durumu

Grp. 1

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Kuzey MakedonyaKuzey MakedonyaMKD
00000000
2
İskoçyaİskoçyaSCO
00000000
3
SlovenyaSlovenyaSVN
00000000
4
İsviçreİsviçreSUI
00000000
Yükselme
Yükselme Play-off
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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