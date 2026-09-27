İsveç - Polonya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İsveç, bir önceki UEFA Uluslar Ligi edisyonundaki performansları sayesinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alma hakkı kazandı, bu yüzden bu turnuvada bir kez daha iyi bir izlenim bırakmak isteyecek.

Romanya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi açılış maçının ardından Graham Potter'ın Blågult ekibi, lig aşamasının 2. maç gününde 28 Eylül Pazartesi günü Polonya'yı ağırlarken yine kendi sahasında olacak. Maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

İsveç, Romanya ve Polonya'nın yanı sıra grubunda Bosna-Hersek ile de yer alıyor (B Ligi 4. Grup). Lig aşamasında bu üç rakiple de iç saha ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacaklar (toplam altı maç).

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncü sıradaki takımı ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletlerini şu anda nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeye sahip.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

İsveç - Polonya maçı, 28 Eylül Pazartesi günü Solna'daki (Stockholm) Strawberry Arena'da oynanacak ve maçın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Strawberry Arena

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçlarının resmi biletleri, doğrudan İsveç Futbol Federasyonu'nun (SvFF) platformundan satın alınabiliyordu.

Biletler ilk olarak 25 Ağustos Salı günü satışa çıktı ve taraftar grubu üyeleri erken öncelikli erişim elde etti.

Son dakika koltukları almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: Her StubHub satın alımı, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçlarının resmi, nominal değerli biletleri €55-€180+ aralığındaydı.

Strawberry Arena'da nerede oturabileceğinize ve ne kadar ödemeniz gerekeceğine göz atın:

Kategori 3 (Kısa Kenar & Üst Katlar) : Kalelerin arkasında veya üçüncü katta yukarıda yer alır. Buna ev sahibi taraftarlara ayrılmış bölümler ve deplasman taraftarları için belirlenen bloklar dahildir. Fiyat aralığı (€55-€80)

Kategori 2 (Köşeler & Orta Kat) : Stadyum köşelerinde veya orta seviye tribünlerde bulunur. Fiyat aralığı (€80-€120)

Kategori 1 (Uzun Kenar & Alt Katlar) : Sahanın uzunluğu boyunca alt ve orta katlarda uzanan, yan çizgiye en yakın premium koltuklar. Fiyat aralığı (€120-€180+)

VIP & Hospitality Paketleri : Tam orta saha çizgisinde yer alan lüks özel localar veya yönetici oturma bölümleri. Fiyat aralığı (€400-€800+)

Ek bilgiler için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Strawberry Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Stockholm merkezinin hemen kuzeyindeki Solna'da bulunan Strawberry Arena, İskandinavya'nın en büyük stadyumudur. Modern mühendisliği, açılıp kapanabilen çatısı ve muhteşem atmosferiyle bilinen bu tesis, İsveç'in erkek futbolundaki milli stadyumu, İsveç Allsvenskan'da oynayan AIK'nin iç saha stadı ve dünya müzik turneleri için önde gelen bir mekândır.

İsveç Futbol Federasyonu, 1958 Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmış tarihi Råsunda Stadyumu'nun yerine Solna'da son teknoloji bir milli stadyum inşa etme kararı aldı.

2012'de açıldığında, Solna'daki yeni stadyum, okul zorbalığını durdurmaya adanmış kâr amacı gütmeyen 'Friends' kuruluşunun onuruna Friends Arena olarak biliniyordu.

2024'te İskandinav konaklama şirketi Strawberry ile yeni bir ortaklık başladı. Tesis resmi olarak Strawberry Arena adıyla yeniden markalandı ve enerji, çeşitlilik ile dünya standartlarında deneyimlere odaklanıldı.

Strawberry Arena'da unutulmaz anlar

Zlatan'ın inanılmaz golü (2012) : Stadyumda oynanan ilk futbol maçı, İsveç ile İngiltere arasında bir hazırlık karşılaşmasıydı. İsveç maçı 4-2 kazandı ve İsveç efsanesi Zlatan Ibrahimović, arenadaki ilk golü attı. Geceyi, FIFA Puskás Yılın Golü Ödülü'nü kazanan, yaklaşık 27 metreden attığı nefes kesici röveşata golüyle tamamladı.

Bad Bunny'nin rekoru (2024) : Bad Bunny, İskandinav ülkelerinde şimdiye kadar düzenlenen en büyük Latin pop konserlerini verdi ve iki gecede 106.000'den fazla hayranı çekti.

AIK seyirci rekorları (2025) : Stadyumun ev sahibi kulübü AIK, 2025 sezonunda maç başına ortalama 30.000'in üzerinde taraftarla tüm zamanların İsveç Allsvenskan ve İskandinav ligi seyirci rekorlarını kırdı.

17 milyon renk: Stadyumun dış cephesi, 17 milyondan fazla renk kombinasyonunda ışık verebilen parlayan teknolojik bir ağ ile kaplıdır. İsveç milli takımı oynadığında düzenli olarak parlak mavi ve sarı renkte ışıldar.

İsveç - Polonya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İsveç - Polonya: Son durum

FIFA sıralaması: İsveç (#37) - Polonya (#36)

İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda Fransa'ya 3-0 yenilerek veda etmesinden bu yana ilk kez sahaya çıkıyor. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası açılış maçında 5-1'lik net bir galibiyet almasına rağmen bu iyi başlangıcın üzerine koyamadı; sonraki grup maçlarında Hollanda'ya 5-1 yenildi ve Japonya ile 1-1 berabere kaldı.

Polonya'nın aklında rövanş olacak, çünkü mart ayının sonunda Dünya Kupası play-off'larında İsveç'e karşı yürek burkan bir yenilgi aldı. Polonya'nın savunmada bundan sonra daha derli toplu olması gerekecek; çünkü İsveç yenilgisinin ardından 'Orły' (Kartallar) Ukrayna (0-2) ve Nijerya (2-2) ile oynanan hazırlık maçlarında da iki gol yedi.

İsveç - Polonya: Son karşılaşmalar

İki takım arasında bugüne kadar oynanan toplam uluslararası maçlarda üstünlük İsveç'te. İsveç'in 16 galibiyetine karşılık Polonya'nın 9 galibiyeti bulunurken, iki takım arasındaki 4 maç berabere sona erdi.

Taraflar en son bir FIFA Dünya Kupası play-off maçında karşılaştı (Mart 2026). Viktor Gyökeres, geç dakikalarda attığı golle kahraman oldu ve İsveç'e epik bir 3-2 galibiyeti getirerek takımı Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası finallerine taşıdı.

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İsveç SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 K 2 Bosna Hersek BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 B 3 Polonya POL 1 0 1 0 0 0 0 1 B 4 Romanya ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 K Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



