UEFA Uluslar Ligi, İsveç'in Stockholm'deki Strawberry Arena'da Bosna-Hersek'i ağırlayacağı heyecan verici karşılaşmayla geri dönüyor. İki Avrupa ekibi de grupta üst sıralara tırmanmak ve bir üst lige yükselme yolunda avantaj sağlamak için kritik puanların peşinde.

GOAL, maçın oynanacağı yer, biletlerin satış durumu, fiyat aralıkları ve bilet satın alma adımlarıyla ilgili tüm resmî bilgileri sunuyor.

İsveç-Bosna-Hersek UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İsveç-Bosna-Hersek maçı, Stockholm'deki Strawberry Arena'da oynanacak. Başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Strawberry Arena

İsveç-Bosna-Hersek maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Strawberry Arena'daki millî maçlar için İsveç Futbol Federasyonu'nun resmî bilet sağlayıcısı olan AXS Sweden üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarların, genel satış dönemi başladığında standart bilet alabilmek için erkenden hesap oluşturup kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî kanaldaki biletler tamamen tükenirse veya standart koltuklar bulunamaz hâle gelirse StubHub gibi ikincil satış platformlarına başvurabilirsiniz.

İsveç-Bosna-Hersek maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda tek maçlık standart biletlerin başlangıç fiyatı, Strawberry Arena'daki tribün kategorisine bağlı olarak yaklaşık 30 ila 40 avro arasında değişiyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil satış platformlarında biletlerin başlangıç fiyatı yaklaşık 115 avro oluyor.

İsveç-Bosna-Hersek UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İsveç ve Bosna-Hersek'in form durumu

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda Fransa'ya 3-0 yenilen İsveç, grup aşamasında da Hollanda karşısında 5-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı. Bu süreçteki en dikkat çekici sonucu Tunus karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet oldu. Ayrıca Japonya ile 1-1, Yunanistan ile de bir hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. İsveç bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi.

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda ABD'ye 2-0 yenildi, ancak turnuvanın önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etmişti. Kanada ve Panama ile 1-1 berabere kalırken İsviçre'ye 4-1 yenildi. Bosna-Hersek bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

İsveç-Bosna-Hersek: Son karşılaşmalar

Kayıtlara göre iki takım arasındaki tek karşılaşma, 29 Mayıs 2010'da oynanan ve İsveç'in evinde 4-2 kazandığı hazırlık maçı. Eldeki veriler yalnızca bir maç içerdiğinden daha geniş bir eğilim belirlemek mümkün değil. Bu Uluslar Ligi maçı da iki ülke arasında nadir görülen bir karşılaşma olacak.