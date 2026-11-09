UEFA Uluslar Ligi, İsveç'in Stockholm'deki Strawberry Arena'da Bosna-Hersek'i ağırlayacağı heyecan verici bir maçla geri dönüyor. İki Avrupa ekibi de grupta üst sıralara tırmanmak ve üst lige yükselme yolunda avantaj sağlamak için kritik puanların peşinde.

GOAL, maçın oynanacağı yer, biletlerin satış durumu, fiyat aralıkları ve bilet alma adımlarına ilişkin tüm resmî bilgileri sunuyor.

İsveç-Bosna-Hersek UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İsveç-Bosna-Hersek maçı Stockholm'deki Strawberry Arena'da oynanacak. Başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Strawberry Arena

İsveç-Bosna-Hersek maçının biletleri nereden alınır?

Resmî satış kanalı üzerinden sunulan biletler, Strawberry Arena'daki millî maçlar için İsveç Futbol Federasyonu'nun resmî bilet sağlayıcısı olan AXS Sweden aracılığıyla doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart biletleri satın alabilmek için erkenden hesap oluşturup kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî satıştaki biletler tamamen tükenirse veya standart koltuklar resmî platformda bulunamaz hâle gelirse, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

İsveç-Bosna-Hersek maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletler, Strawberry Arena'daki tribün kategorisine bağlı olarak yaklaşık 30 ila 40 avrodan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda başlangıç fiyatları yaklaşık 115 avro oluyor.

İsveç-Bosna-Hersek UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

İsveç ve Bosna-Hersek'in form durumu

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda Fransa'ya 3-0 yenildi; grup aşamasında ise Hollanda karşısında 5-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı. Bu süreçteki en dikkat çekici sonucu Tunus karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetti. Japonya ile 1-1, Yunanistan ile de bir hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. İsveç, bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi.

Bosna-Hersek de son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda ABD'ye 2-0 yenildi ancak turnuvanın önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Kanada ve Panama ile 1-1 berabere kalırken İsviçre'ye 4-1 yenildi. Bosna-Hersek, bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

İsveç-Bosna-Hersek: Son karşılaşmalar

Kayıtlara göre iki takım arasında oynanan tek maç, 29 Mayıs 2010'daki hazırlık karşılaşması. İsveç, sahasındaki bu maçı 4-2 kazandı. Verilerde yalnızca bir maç bulunduğundan daha geniş bir eğilim belirlemek mümkün değil. Bu Uluslar Ligi maçı, iki ülke arasındaki nadir karşılaşmalardan biri olacak.