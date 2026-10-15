UEFA Uluslar Ligi, İsveç'in Bosna-Hersek'i Stockholm'deki Strawberry Arena'da ağırlayacağı heyecan verici bir maçla geri dönüyor. İki Avrupa takımı da grupta üst sıralara tırmanmak ve bir üst lige yükselme yolunda ivme kazanmak için kritik puanların peşinde.

GOAL, maçın oynanacağı yer, biletlerin satış durumu, fiyat aralıkları ve bilet satın almak için izlenecek adımlarla ilgili tüm resmî bilgileri sunuyor.

İsveç - Bosna-Hersek UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İsveç - Bosna-Hersek maçı, Stockholm'deki Strawberry Arena'da oynanacak. Başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Strawberry Arena

İsveç - Bosna-Hersek maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Strawberry Arena'daki iç saha millî maçları için İsveç Futbol Federasyonu'nun resmî bilet sağlayıcısı olan AXS Sweden üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarların, genel satış dönemi başladığında standart biletleri satın alabilmek için önceden hesap oluşturup kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî biletlerin tamamı tükenirse veya standart koltuklar resmî platformda satışta olmazsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

İsveç - Bosna-Hersek maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda tek maçlık standart biletlerin fiyatı, Strawberry Arena'daki tribün kategorisine bağlı olarak yaklaşık 30 ila 40 avrodan başlıyor.

Standart resmî biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda en düşük bilet fiyatları yaklaşık 115 avrodan başlıyor.

İsveç - Bosna-Hersek UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

İsveç ve Bosna-Hersek'in form durumu

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda Fransa'ya 3-0 yenildi. Grup aşamasında ise Hollanda karşısında 5-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşadı. Bu süreçteki en dikkat çekici sonucu Tunus karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet oldu. Japonya ile 1-1, Yunanistan ile de bir hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. İsveç, bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi.

Bosna-Hersek de son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Dünya Kupası'nda ABD'ye 2-0 yenildi, ancak turnuvanın önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Kanada ve Panama ile 1-1 berabere kalırken İsviçre'ye 4-1 yenildi. Bosna-Hersek, bu beş maçlık süreçte altı gol atıp sekiz gol yedi.

İsveç - Bosna-Hersek: Son karşılaşmalar

Kayıtlara göre iki takım arasındaki tek karşılaşma, 29 Mayıs 2010'da oynanan ve İsveç'in evinde 4-2 kazandığı hazırlık maçı. Verilerde yalnızca bir maç bulunduğu için daha kapsamlı bir eğilimden söz etmek mümkün değil. Bu Uluslar Ligi maçı, iki ülkenin nadir karşılaşmalarından biri olacak.



