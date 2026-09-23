İsveç - Bosna-Hersek biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, İsveç'in Stockholm'deki Strawberry Arena'da Bosna-Hersek'i ağırlayacağı heyecan verici bir karşılaşmayla geri dönüyor. İki Avrupa temsilcisi de grup sıralamasında yükselmek ve üst lige çıkış yolunda ivme yakalamak için kritik puanlar uğruna mücadele ediyor.

GOAL, maçın oynanacağı stat, bilet bulunabilirliği, fiyat aralıkları ve koltuklarınızı nasıl rezerve edebileceğinize dair doğrudan adımlar hakkında tüm resmî detayları sunuyor.

İsveç - Bosna-Hersek UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İsveç - Bosna-Hersek maçı, Stockholm'deki Strawberry Arena'da oynanacak ve başlangıç saati tarihe daha yakın bir dönemde netleşecek.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Strawberry Arena

İsveç - Bosna-Hersek biletleri nereden alınır?

Resmî birincil biletler, Strawberry Arena'daki iç saha millî maçları için İsveç Futbol Federasyonu'nun resmî bilet sağlayıcısı olarak hizmet veren AXS Sweden üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış dönemi açıldığında standart genel satış biletlerini alabilmek için hesap oluşturup erken kayıt yaptırması gerekiyor.

Birincil satışlar tamamen tükenirse veya resmî portalda standart koltuklar kullanılamaz hâle gelirse, StubHub gibi ikincil pazar platformları, resmî sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz seçenek oluyor.

İsveç - Bosna-Hersek biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda standart tek maç biletleri, tribün kategorisine bağlı olarak Strawberry Arena'daki genel giriş koltukları için yaklaşık 30 € ile 40 € arasında başlıyor.

İkincil platformlarda, StubHub gibi sitelerde giriş fiyatları, standart birincil kontenjanlar tükendiğinde yaklaşık 115 €'dan başlıyor.

İsveç - Bosna-Hersek UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İsveç - Bosna-Hersek form durumu

İsveç, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı 3-0'lık yenilgi oldu ve grup aşamasında da Hollanda'ya 5-1 gibi ağır bir skorla kaybetti. Bu süreçteki en dikkat çekici sonucu Tunus karşısındaki 5-1'lik galibiyet olurken, Japonya ile 1-1 ve Yunanistan ile hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. İsveç bu beş maçta sekiz gol atarken 10 gol yedi.

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı 2-0'lık yenilgi oldu, ancak turnuvanın daha önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Kanada ve Panama ile 1-1 berabere kalan Bosna-Hersek, İsviçre'ye ise 4-1 kaybetti. Bosna-Hersek bu beş maçlık süreçte altı gol atıp sekiz gol yedi.

İsveç - Bosna-Hersek: Son karşılıklı maç kayıtları

Bu iki takım arasında kayıtlara geçen tek karşılaşma, 29 Mayıs 2010'da oynanan hazırlık maçıydı ve İsveç sahasında 4-2 kazandı. Veri setinde yalnızca tek maç bulunduğu için daha geniş bir eğilim ortaya koymak mümkün değil ve bu Uluslar Ligi karşılaşması iki ülke arasındaki ender buluşmalardan birini temsil ediyor.

Kafa Kafaya Çizim 1 0 0 Hazırlık Maçları İsveç SWE 4 Bosna Hersek BIH 2 MS 4 Attığı Gol 2 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 1 / 1



