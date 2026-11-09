Dünya futbolunun iki devi, İngiltere'nin İspanya'yı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda ağırlayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki unutulmaz mücadelelerinin ardından oynanacak bu maç, uluslararası futbolun heyecanını futbolun en ikonik statlarından birine taşıyacak.

Wembley Stadyumu'ndaki koltuklara talep son derece yüksek, ancak bilet bulmak zor olmak zorunda değil. GOAL, maçla ilgili temel bilgileri, karşılaşmanın takvimini, resmî bilet fiyat aralıklarını ve biletlerinizi şu anda internetten nereden alabileceğinizi aktarıyor.

İspanya-İngiltere UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İspanya-İngiltere maçı Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak. Bu karşılaşmanın resmî yayın bilgileri ise şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

İspanya-İngiltere maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, England Football'daki FA Ticketing portalı ve UEFA'nın resmî kanalları üzerinden dağıtılıyor. Genel satış ve England Supporters Travel Club üyelerine öncelikli erişim dönemleri maçtan birkaç hafta önce başlıyor, ancak ilk satışa sunulan biletler genellikle hızla tükeniyor.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse maç başlamadan önce yerinizi ayırtmak için StubHub gibi ikincil satış platformlarına yönelebilirsiniz.

İspanya-İngiltere biletleri ne kadar?

Resmî bilet sağlayıcısındaki ilk satış fiyatları, 4. kategori koltuklar için 35 sterlinden başlıyor. Stadyumun ana tribünlerindeki standart yetişkin biletleri 80 sterline kadar çıkarken aile bölümü biletleri 25 sterlinden başlıyor.

Resmî genel satıştaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformları, yaklaşık 76 sterlinden başlayan fiyatlarla son dakika bileti bulmak için alternatif sunuyor.

İspanya-İngiltere UEFA Uluslar Ligi A maçı: Bilmeniz gereken her şey

İspanya ve İngiltere'nin form durumu

İspanya, tüm kulvarlardaki son beş maçını kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu süreçte yedi gol atıp üç gol yedi. Son maçında Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek turnuvayı kusursuz bir performansla tamamladı. Daha önce yarı finalde Fransa'yı 2-0, çeyrek finalde ise Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente'nin ekibi bu beş karşılaşmanın hiçbirinde puan kaybetmedi.

İngiltere, son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı. Gollü geçen bu süreçte 11 gol atıp 11 gol yedi. Son maçında Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 6-4 yendi; ardından finalde Arjantin'e 2-1 kaybederek turnuvayı tamamladı. Önceki sonuçları arasında Norveç karşısında aldığı 2-1'lik ve Meksika karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetler de bulunuyor.

İspanya-İngiltere: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Euro 2024'te karşılaştı ve İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Son beş karşılaşmada İspanya üç, İngiltere bir galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Uluslar Ligi'nde ise İspanya, Ekim 2018'de Madrid'deki maçı 3-2 kazandı; İngiltere de bir önceki ay oynanan diğer karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.