İspanya - Hırvatistan biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Son dünya şampiyonu İspanya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine Sevilla'da Hırvatistan karşısında başlayacak, iki ekip ise yalnızca bir hafta sonra bu kez Split'te yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da İngiltere ve Çekya'nın da yer aldığı zorlu A Ligi A3 Grubu fikstürünün parçası ve iki takımın kalitesi düşünüldüğünde bu erken dönem çift maç büyük önem taşıyor.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınacağı dahil olmak üzere İspanya - Hırvatistan biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

İspanya - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İspanya - Hırvatistan maçı, 26 Eylül 2026'da Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'da oynanacak ve kesin yerel başlama saati UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 2 29 Eyl 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

İspanya - Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Sevilla ayağının biletleri ilk olarak RFEF'in resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa çıktı ve maç tamamen tükenmeden önce öncelik federasyon üyelerine verildi. Split'teki deplasman ayağı için eşdeğer ilk adres ise resmi Hırvatistan federasyonu (HNS) kanalları.

Sevilla ayağındaki biletler çok hızlı tükendiği için, özellikle İspanya'nın Dünya Kupası zaferinden bu yana yükselen profili göz önüne alındığında Split'teki deplasman maçı için de erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

İspanya - Hırvatistan biletleri ne kadar?

Sevilla ayağı için resmi fiyatlandırma, maç kaynağında tükenmeden önce RFEF'in bilet satış kanalları üzerinden belirlendi. Split ayağı için de aynı şekilde resmi HNS fiyatlandırması geçerli.

Sevilla (kaynağında tükendi): resmi envanterde bilet kalmadığı için, İspanya'nın Dünya Kupası başarısı etrafındaki yoğun talep nedeniyle ikincil piyasadaki yeniden satış fiyatları nominal değerin oldukça üzerine çıkmış durumda

Split en ucuz koltuklar: genellikle kalelerin arkasındaki üst katlarda yaklaşık 45 € ile 60 € arasında

Split orta seviye koltuklar: çizgi kenarından daha net bir görüş sunan, genel olarak 90 € ile 160 € arasında

Split premium koltuklar: mevcut en iyi görüşü isteyen taraftarlar için 250 € ve üzeri

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurmanız gereken yer StubHub. Dünya şampiyonunu içeren her maçta olduğu gibi fiyatlar hızlı değişebildiğinden, belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız mümkün olduğunca erken bir koltuk kapmak daha güvenli seçenek olacaktır.

İspanya - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İspanya - Hırvatistan form durumu

İspanya bu maça son beş maçının beşini de kazanmış olarak geliyor ve bu galibiyetlerin tamamı 2026 Dünya Kupası'nda alındı. Finalde Arjantin'i 1-0 yendiler, daha önce de Avusturya'yı 3-0, Portekiz'i 1-0, Belçika'yı 2-1 ve Fransa'yı 2-0 mağlup ettiler. Bu beş maçta İspanya yedi gol attı ve hiç gol yemedi; her maçta kalesini gole kapattı.

Hırvatistan'ın son beş sonucu ise daha çeşitli. Üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldılar, son maçları da Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu. Turnuvanın daha önceki bölümünde Gana'yı 2-1 ve Panama'yı 1-0 yendiler, ancak grup aşamasında İngiltere'ye 4-2 kaybettiler. Hırvatistan bu beş maçta yedi gol atarken dokuz gol yedi.

İspanya - Hırvatistan: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma Euro 2024'te oynandı ve İspanya 3-0 kazandı. Ondan önce iki takım, Haziran 2023'te bir Uluslar Ligi maçında 0-0 berabere kaldı. Son beş karşılaşmada daha iyi sicile sahip taraf İspanya olurken, en farklı galibiyetlerini Eylül 2018'de Uluslar Ligi'nde sahasında aldığı 6-0'lık skorla elde etti. Bu beş buluşmada toplam 19 gol atıldı.



