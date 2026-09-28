İspanya, 3 Ekim 2026'da Oviedo'daki Estadio Carlos Tartiere'de UEFA Uluslar Ligi'nin dikkat çekici maçlarından birinde Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bu grup maçında Avrupa'nın ağır topları, her iki tarafın da turnuva için kritik puanlar peşinde olduğu mücadelede Asturias'ta tutkulu bir taraftar kitlesinin önünde kozlarını paylaşacak.

GOAL, Estadio Carlos Tartiere'deki yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm detayları sizlere getiriyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi öğrenin.

İspanya - Çekya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İspanya - Çekya maçı, Oviedo'daki Nuevo Carlos Tartiere'de oynanacak, ancak resmi yayıncı ve başlama saati bilgileri şu anda henüz doğrulanmış değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 3 Eki 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

İspanya - Çekya biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, iç saha karşılaşmalarının birincil dağıtımını yürüten İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi RFEF sitesi, ön satış ve genel satış dönemlerinde biletleri liste fiyatı üzerinden almak için ilk uğramanız gereken adres.

Resmi sitedeki ilanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar en iyi seçeneğinizdir.

İspanya - Çekya biletleri ne kadar?

Resmi RFEF portalında standart bilet fiyatları genellikle kale arkası genel kategori giriş için 35 €'dan başlıyor, ücretler ise oturma bölümüne ve Estadio Carlos Tartiere içindeki kategoriye göre artıyor.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları şu anda koltuk başına 48 €'dan başlıyor, nihai ücretler ise koltuk seçimi, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İspanya - Çekya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İspanya - Çekya form durumu

İspanya, son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi. Son sonuçları, Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetti. Bu seri ayrıca Fransa, Belçika, Portekiz ve Avusturya karşısında alınan galibiyetleri de içerdi; İspanya bu beş maçın ikisinde kalesini gole kapattı.

Çekya'nın son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi çıktı; bu süreçte altı gol atıp yedi gol yedi. Son maçlarında Dünya Kupası grup aşamasında Meksika'ya 0-3 kaybettiler. Ayrıca hazırlık maçlarında Guatemala'yı 3-1 ve Kosova'yı 2-1 mağlup ettiler, ancak Güney Kore'ye 2-1 yenildiler ve Güney Afrika ile 1-1 berabere kaldılar.

İspanya - Çekya: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı ve İspanya sahasında 2-0 kazandı. Bundan önce iki taraf, aynı ayın başlarında Prag'daki rövanş maçında 2-2 berabere kalmıştı. Son beş karşılaşmada daha güçlü istatistiğe sahip taraf İspanya oldu; Çekya'nın galibiyeti bulunmazken İspanya üç kez kazandı ve iki maç berabere bitti. Bu seride Euro 2016'da alınan 1-0'lık galibiyet ve 2011 Avrupa Şampiyonası elemesindeki 2-1'lik zafer de yer alıyor.



