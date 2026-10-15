UEFA Uluslar Ligi, İskoçya ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak kritik E Grubu maçıyla geri dönüyor. İki takım da grupta üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Bu karşılaşma, Avrupa genelindeki futbolseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir mücadele olacak.

İki ülke arasında geçmişte oynanan çekişmeli maçlar göz önüne alındığında, stadyumda coşkulu bir atmosfer bekleniyor. Üst lige yükselme ve sıralama puanları açısından önemli olan karşılaşmada taraftarlar, fiziksel mücadelenin yüksek olduğu, iki kalede de pozisyonların yaşandığı bir maç bekleyebilir.

GOAL, resmi maç bilgilerini, bilet fiyatlarını ve bugün yerinizi ayırtmak için izlemeniz gereken adımları derledi.

İskoçya-Kuzey Makedonya UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İskoçya-Kuzey Makedonya maçı, Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak. Başlama saati henüz açıklanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Hampden Park

İskoçya-Kuzey Makedonya maçının biletleri nereden alınır?

Bu UEFA Uluslar Ligi maçının resmi bilet satışı, ev sahibi ülkenin futbol federasyonunun çevrim içi portalı üzerinden doğrudan yapılıyor. Biletler burada genel satışa sunuluyor. Taraftarların, standart biletler tükenmeden yerlerini ayırtmak için resmi platforma erkenden kaydolmaları gerekiyor.

İlk satış dönemi sona ererse veya resmi platformdaki tüm koltuklar rezerve edilirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

İskoçya-Kuzey Makedonya maçının biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış portalında tek maçlık standart biletler, tribün bölümü ve kategori seçimine bağlı olarak genel oturma alanları için yaklaşık 35 avrodan başlıyor.

Standart biletler ilk satışta tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar koltuk başına yaklaşık 90 avrodan başlıyor.

İskoçya-Kuzey Makedonya UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İskoçya ve Kuzey Makedonya'nın form durumu

İskoçya, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti ve hiç berabere kalmadı. En son Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 3-0, Fas'a ise 1-0 yenildi. Bu yenilgilerden önce Haiti'yi 1-0, Curacao'yu da 4-1 mağlup ederek iyi gününde hücumda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. İskoçya bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Kuzey Makedonya ise istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet elde ederken iki kez berabere kaldı, iki kez de yenildi. Son maçında Türkiye'ye 4-0 mağlup oldu; Dünya Kupası elemelerinde de Danimarka'ya aynı skorla kaybetti. Bu dönemdeki en ağır yenilgisini ise daha önce Galler karşısında 7-1'lik skorla aldı. Kuzey Makedonya, bu beş maçta yalnızca bir gol atarken on beş gol yedi.

İskoçya-Kuzey Makedonya: Son karşılaşmalar

İki takım en son Eylül 2013'te Dünya Kupası elemelerinde karşılaştı. İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada İskoçya iki, Kuzey Makedonya bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. İskoçya'nın 2009'da evinde aldığı 2-0'lık galibiyet, bu karşılaşmalardaki en farklı galibiyeti olmayı sürdürüyor.







