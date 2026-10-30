UEFA Uluslar Ligi, İskoçya'nın kritik E Grubu mücadelesinde Kuzey Makedonya ile karşılaşacağı önemli bir maçla geri dönüyor. İki takım da grupta üstünlüğü ele geçirip ivme yakalamayı hedefliyor. Bu karşılaşma, Avrupa genelindeki futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olacak.

İki ülke arasında geçmişte oynanan çekişmeli maçlar göz önüne alındığında, statta coşkulu bir atmosfer bekleniyor. Taraftarları, üst lige yükselme ve sıralama puanlarının büyük önem taşıdığı bu maçta fiziksel mücadeleyle iki kale arasında gidip gelen bir oyun bekliyor.

GOAL, maçla ilgili tüm resmî bilgileri, bilet fiyatlarını ve yerinizi bugün nasıl ayırtabileceğinize dair yönergeleri sizin için derledi.

İskoçya-Kuzey Makedonya UEFA Uluslar B Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

İskoçya-Kuzey Makedonya maçı, Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak. Başlama saati henüz açıklanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Hampden Park

İskoçya-Kuzey Makedonya maçının biletleri nereden alınır?

Bu UEFA Uluslar Ligi maçının resmî bilet dağıtımı, ev sahibi futbol federasyonunun çevrim içi platformu üzerinden doğrudan yapılıyor. Genel satış biletlerine bu platformdan ulaşılabiliyor. Standart bilet kontenjanı tükenmeden bilet almak isteyen taraftarların resmî platforma erkenden kayıt yaptırması gerekiyor.

İlk satış dönemi sona ererse veya resmî platformdaki tüm koltuklar dolarsa, Ticombo gibi ikincil satış platformlarına başvurabilirsiniz.

İskoçya-Kuzey Makedonya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda tek maçlık standart biletler, tribün bölümü ve kategori seçimine bağlı olarak genel oturma alanları için yaklaşık 35 avrodan başlıyor.

Standart biletler ilk satışta tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil satış platformlarında koltuk başına başlangıç fiyatı yaklaşık 90 avro oluyor.

İskoçya-Kuzey Makedonya UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İskoçya ve Kuzey Makedonya'nın form durumu

İskoçya, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; bu süreçte hiç berabere kalmadı. En son Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda Brezilya'ya 3-0, Fas'a ise 1-0 yenildi. Bu yenilgilerden önce Haiti'yi 1-0, Curaçao'yu da 4-1 yenerek hücumda etkili olabildiğini gösterdi. İskoçya, bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Kuzey Makedonya ise istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı. Son beş maçında yalnızca bir kez kazanırken iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Türkiye'ye 4-0 yenildi; Dünya Kupası elemelerinde Danimarka karşısında da 4-0'lık mağlubiyet yaşadı. Bu dönemdeki en farklı mağlubiyetini ise daha önce Galler'e 7-1 yenilerek aldı. Kuzey Makedonya, söz konusu beş maçta yalnızca bir gol atarken 15 gol yedi.

İskoçya-Kuzey Makedonya: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Eylül 2013'te Dünya Kupası elemelerinde karşılaştı. İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanındaki maçı 2-1 kazandı. Kayıtlardaki son dört karşılaşmada İskoçya'nın iki, Kuzey Makedonya'nın bir galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. İskoçya'nın 2009'da evinde aldığı 2-0'lık galibiyet, iki takım arasındaki en farklı galibiyet olmayı sürdürüyor.