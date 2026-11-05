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UEFA Nations League B
team-logoİskoçya
Hampden Park
team-logoKuzey Makedonya
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İskoçya-Kuzey Makedonya maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
İskoçya
Kuzey Makedonya

İskoçya, UEFA Uluslar B Ligi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

UEFA Uluslar Ligi, İskoçya'nın E Grubu'ndaki kritik maçta Kuzey Makedonya'yı ağırlamaya hazırlanmasıyla geri dönüyor. Grupta avantaj elde etmeyi hedefleyen iki takımın karşılaşması, Avrupa'daki futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olacak.

GOAL, resmi maç bilgileri, bilet fiyatları ve bugün yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin adım adım bilgilerle yanınızda.

İskoçya - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İskoçya - Kuzey Makedonya maçı, Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak. Başlama saati henüz açıklanmadı.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Hampden Park

İskoçya - Kuzey Makedonya maçının biletleri nereden alınır?

Bu UEFA Uluslar Ligi maçının resmi bilet satışı, genel satış biletlerine erişim sağlayan ev sahibi futbol federasyonunun çevrim içi platformu üzerinden doğrudan yapılıyor. Taraftarların, standart bilet kontenjanı tükenmeden bilet alabilmek için resmi platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmi platformdaki ilk satış dönemi sona ererse veya tüm koltuklar satılırsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilirsiniz.

İskoçya - Kuzey Makedonya maçının biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış platformunda tek maçlık standart biletler, tribün bölümü ve seçilen kategoriye bağlı olarak genel oturma alanları için yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Standart biletler resmi satış kanalında tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar koltuk başına yaklaşık 90 €'dan başlıyor.

İskoçya - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İskoçya ve Kuzey Makedonya'nın form durumu

İskoçya, son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı; bu süreçte hiç berabere kalmadı. Son iki maçında Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 3-0, Fas'a ise 1-0 kaybetti. Bu yenilgilerden önce Haiti'yi 1-0, Curacao'yu da 4-1 mağlup ederek iyi gününde hücumda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. İskoçya, bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Kuzey Makedonya ise istikrar yakalamakta zorlandı. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alırken iki kez berabere kaldı, iki kez de yenildi. Son maçında Türkiye'ye 4-0 kaybetti; Dünya Kupası elemelerinde de Danimarka'ya aynı skorla mağlup oldu. Bu süreçteki en farklı yenilgisini, daha önce Galler karşısında aldığı 7-1'lik sonuçla yaşadı. Kuzey Makedonya, söz konusu beş maçta yalnızca bir gol atıp on beş gol yedi.

SCO

SCO - Form

BRA
K0-3
SVN
B0-0
SUI
K0-3
MKD
K0-2
SVN
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
MKD

MKD - Form

TUR
K4-0
SUI
K0-3
SVN
K2-0
SCO
K0-2
SUI
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
0/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
0/5

İskoçya - Kuzey Makedonya: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Eylül 2013'te karşılaştı. İskoçya, Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya deplasmanında 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada İskoçya iki, Kuzey Makedonya bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. İskoçya'nın 2009'da evinde aldığı 2-0'lık galibiyet, iki takım arasındaki maçlarda elde ettiği en farklı sonuç olmaya devam ediyor.

Kafa Kafaya

İskoçyaÇizimKuzey Makedonya
3
1
1
UEFA Nations League B
Kuzey Makedonya badge
Kuzey Makedonya
MKD
0
İskoçya badge
İskoçya
SCO
2
MS
World Cup Qualification UEFA
Kuzey Makedonya badge
Kuzey Makedonya
MKD
1
İskoçya badge
İskoçya
SCO
2
MS
World Cup Qualification UEFA
İskoçya badge
İskoçya
SCO
1
Kuzey Makedonya badge
Kuzey Makedonya
MKD
1
MS
World Cup Qualification UEFA
İskoçya badge
İskoçya
SCO
2
Kuzey Makedonya badge
Kuzey Makedonya
MKD
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Kuzey Makedonya badge
Kuzey Makedonya
MKD
1
İskoçya badge
İskoçya
SCO
0
MS
7Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

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