UEFA Uluslar Ligi, İskoçya'nın E Grubu'ndaki kritik maçta Kuzey Makedonya'yı ağırlamaya hazırlanmasıyla geri dönüyor. Grupta avantaj elde etmeyi hedefleyen iki takımın karşılaşması, Avrupa'daki futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olacak.

GOAL, resmi maç bilgileri, bilet fiyatları ve bugün yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin adım adım bilgilerle yanınızda.

İskoçya - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İskoçya - Kuzey Makedonya maçı, Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak. Başlama saati henüz açıklanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Hampden Park

İskoçya - Kuzey Makedonya maçının biletleri nereden alınır?

Bu UEFA Uluslar Ligi maçının resmi bilet satışı, genel satış biletlerine erişim sağlayan ev sahibi futbol federasyonunun çevrim içi platformu üzerinden doğrudan yapılıyor. Taraftarların, standart bilet kontenjanı tükenmeden bilet alabilmek için resmi platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmi platformdaki ilk satış dönemi sona ererse veya tüm koltuklar satılırsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilirsiniz.

İskoçya - Kuzey Makedonya maçının biletleri ne kadar?

Resmi bilet satış platformunda tek maçlık standart biletler, tribün bölümü ve seçilen kategoriye bağlı olarak genel oturma alanları için yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Standart biletler resmi satış kanalında tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar koltuk başına yaklaşık 90 €'dan başlıyor.

İskoçya - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İskoçya ve Kuzey Makedonya'nın form durumu

İskoçya, son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı; bu süreçte hiç berabere kalmadı. Son iki maçında Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 3-0, Fas'a ise 1-0 kaybetti. Bu yenilgilerden önce Haiti'yi 1-0, Curacao'yu da 4-1 mağlup ederek iyi gününde hücumda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. İskoçya, bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Kuzey Makedonya ise istikrar yakalamakta zorlandı. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alırken iki kez berabere kaldı, iki kez de yenildi. Son maçında Türkiye'ye 4-0 kaybetti; Dünya Kupası elemelerinde de Danimarka'ya aynı skorla mağlup oldu. Bu süreçteki en farklı yenilgisini, daha önce Galler karşısında aldığı 7-1'lik sonuçla yaşadı. Kuzey Makedonya, söz konusu beş maçta yalnızca bir gol atıp on beş gol yedi.

İskoçya - Kuzey Makedonya: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Eylül 2013'te karşılaştı. İskoçya, Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya deplasmanında 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada İskoçya iki, Kuzey Makedonya bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. İskoçya'nın 2009'da evinde aldığı 2-0'lık galibiyet, iki takım arasındaki maçlarda elde ettiği en farklı sonuç olmaya devam ediyor.