UEFA Uluslar Ligi, İskoçya'nın E Grubu'ndaki kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile karşılaşmaya hazırlanmasıyla geri dönüyor. İki takım da grupta üstünlüğü ele geçirip ivme kazanmayı hedefliyor. Bu da karşılaşmayı Avrupa genelindeki taraftarlar için kaçırılmaması gereken bir mücadele hâline getiriyor.

GOAL, resmî maç bilgileri, bilet fiyatları ve yerinizi hemen nasıl ayırtabileceğinize ilişkin talimatlarla yanınızda.

İskoçya-Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

İskoçya-Kuzey Makedonya maçı Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak. Başlama saati henüz açıklanmadı.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Hampden Park

İskoçya-Kuzey Makedonya maçının biletleri nereden alınır?

Bu UEFA Uluslar Ligi maçının resmî bilet satışı, genel satış biletlerine erişim sağlayan ev sahibi futbol federasyonunun çevrim içi portalı üzerinden doğrudan yürütülüyor. Taraftarların, standart bilet kontenjanı tükenmeden biletlerini alabilmek için resmî platforma erkenden kayıt yaptırması gerekiyor.

İlk satış dönemi sona ererse veya resmî platformdaki tüm koltuklar satılırsa, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilirsiniz.

İskoçya-Kuzey Makedonya maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında tek maçlık standart biletler, tribün bölümü ve seçilen kategoriye bağlı olarak yaklaşık 35 avrodan başlıyor.

Standart biletler ilk satışta tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar koltuk başına yaklaşık 90 avrodan başlıyor.

İskoçya-Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İskoçya ve Kuzey Makedonya'nın form durumu

İskoçya, son beş maçının üçünü kazandı; bu süreçte iki kez yenildi ve hiç berabere kalmadı. En son Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 3-0, Fas'a ise 1-0 kaybetti. Bu yenilgilerden önce Haiti'yi 1-0, Curacao'yu da 4-1 mağlup ederek iyi gününde hücumda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. İskoçya, söz konusu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Kuzey Makedonya ise istikrar yakalamakta zorlandı. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alırken iki kez berabere kaldı ve iki kez yenildi. Son maçında Türkiye'ye 4-0 kaybetti; Dünya Kupası elemelerinde de Danimarka karşısında 4-0'lık yenilgi yaşadı. Bu beş maçlık dönemdeki en ağır yenilgisini, daha önce Galler'e 7-1 kaybederek aldı. Kuzey Makedonya, bu maçlarda yalnızca bir gol atıp on beş gol yedi.

İskoçya-Kuzey Makedonya: Son karşılaşmalar

İki takım en son Eylül 2013'te karşılaştı. İskoçya, Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya deplasmanında 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada İskoçya'nın iki, Kuzey Makedonya'nın bir galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. İskoçya'nın 2009'da evinde aldığı 2-0'lık galibiyet, iki takım arasındaki en farklı sonuç olmayı sürdürüyor.