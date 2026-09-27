İskoçya - İsviçre biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İskoçya'nın yeni teknik direktörü Sébastien Pocognoli, 29 Eylül Salı günü İsviçre ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında takımını Hampden Park'ta sahaya çıkarırken, coşkulu Tartan Army taraftarlarını ilk kez iç sahada etkileme fırsatı bulacak. Maç biletlerinizi bugün alın.

İskoçya, UEFA Uluslar Ligi kampanyasına üç gün önce deplasmanda başlayacak ve Ljubljana'da Slovenya ile karşılaşacak.

İskoçya'nın grubunda Slovenya ve İsviçre'nin yanı sıra Kuzey Makedonya da yer alıyor (B Ligi 1. Grup). Lig aşamasında bu üç takımla da iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam altı maç oynayacaklar.

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncü sıradaki takımı ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına katılacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeye sahip.

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

İskoçya - İsviçre maçı, 29 Eylül Salı günü Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak ve maçın başlama saati BST ile 19.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 29 Eyl 2026 - 14:45 Hampden Park

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri yalnızca Scottish FA Ticket Shop üzerinden çevrim içi olarak satılıyor. Biletler ilk olarak şubat ayının sonunda satışa çıktı.

Scotland Supporters Club (SSC) üyelerine, genel satıştan önce bilet satın alma fırsatı verildi ve ayrıca gelecekteki maçlar için daha ucuz seçenekler sunuldu.

Son dakika koltuklarını güvence altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alım, platformun FanProtect programı tarafından destekleniyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününden önce teslim edileceği konusunda güven veriyor.

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Hampden Park'ta oynanacak İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri, Scotland Supporters Club yetişkin üyeleri için Doğu ve Batı tribünlerinde £35, Kuzey ve Güney tribünlerinde £40 arasında değişiyordu. Genel satışta ise fiyatlar £40-45 arasındaydı. Ancak Scottish FA üzerinden ayrılan standart genel satış kontenjanı hızla tükendi.

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Hampden Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Glasgow'daki Hampden Park, geniş kesimler tarafından "İskoç Futbolunun Evi" olarak kabul edilir. 1903'te açılan bu efsanevi stat, İskoçya milli futbol takımının kalıcı savaş alanı olarak hizmet veriyor ve nesiller boyunca dünyanın en tarihi spor mekânlarından biri olarak mirasını sağlamlaştırdı. Mevcut stat UEFA dördüncü kategori derecesine sahip ve 51.866 kapasitelidir.

Modern tamamı koltuklu stat güvenliği yasaları nedeniyle, Hampden Park muhtemelen hiçbir zaman kırılamayacak birkaç Avrupa seyirci rekorunu elinde tutuyor:

Tüm zamanların Avrupa milli maç rekoru : İskoçya - İngiltere (1937) - 149.415

Tüm zamanların Avrupa kulüp maçı rekoru : Celtic - Aberdeen (1937 İskoçya Kupası finali) - 146.433

UEFA organizasyonu maç rekoru : Celtic - Leeds United (1937 Avrupa Kupası yarı finali) - 136.505

Hampden Park'taki unutulmaz anlar:

1960 Avrupa Kupası finali : Geniş kesimler tarafından oynanmış en iyi futbol maçı olarak kabul edilir. Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 7-3 mağlup etti; maçta Ferenc Puskás dört gol atarken Alfredo Di Stéfano hat-trick yaptı.

Zidane'ın muhteşem vole vuruşu (2002) : 2002 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Zinedine Zidane, sol ayağıyla üst köşeye giden ikonik ve yer çekimine meydan okuyan bir vole golü attı ve Real Madrid'e Bayer Leverkusen karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Dev konserler : Mekân, Sir Paul McCartney (1910'da ünlü şekilde 'Mull of Kintyre'ı seslendirmişti), The Rolling Stones ve Beyoncé ile Take That gibi pop devleri dahil olmak üzere efsanevi müzik isimlerine ev sahipliği yaptı.

'Scotch Professors': İskoç oyuncular, devrim niteliğindeki kısa paslara dayalı, takım odaklı oyunu ilk Hampden Park'ın çimlerinde geliştirdi. Bundan önce futbol, çoğunlukla bireysel driplingler ve rugby tarzı tekmelerle oynanan kaotik bir oyundu. Özünde modern futbolu dünyaya ihraç ettiler.

Oraya nasıl gidilir

Hampden Park'a ulaşmanın en kolay ve en güvenilir yolu toplu taşımadır. Stat yoğun bir yerleşim bölgesinde yer aldığı için, büyük etkinlik veya maç günlerinde yakın çevrede araç kullanımı ve park etme ciddi şekilde kısıtlanır ve tavsiye edilmez.

Trenle: Kalabalıktan kaçınmanın en hızlı yolu trene binmektir. Glasgow Central istasyonundan doğrudan stat bölgesine giden bir ScotRail seferine binebilirsiniz.

Mount Florida İstasyonu - En yakın durak burasıdır. Tren yolculuğu yaklaşık 10 ila 17 dakika sürer, ardından stada 5 dakikalık bir yürüyüş vardır.

King's Park İstasyonu - Bu da bir diğer harika seçenektir. Tren yolculuğu yaklaşık 10 ila 15 dakika sürer, ardından 5 dakikalık bir yürüyüş gelir.

Otobüsle: Birkaç yerel First Glasgow otobüs hattı, Glasgow şehir merkezi ile stat bölgesi arasında düzenli olarak çalışır. Yolculuk genellikle yaklaşık 15-30 dakika sürer.

75 numaralı otobüs - Bu otobüse şehir merkezine yakın bir noktadan, örneğin Gallery of Modern Art yakınından binebilir ve sizi doğrudan stat girişinin yanındaki Aikenhead Road'da indirebilir.

Diğer hatlar - 5, 6, 7, 7A, 31, 34 ve 90 numaralı otobüsler de stadın çok yakınından geçer. Canlı saat bilgilerini ve güzergâhları First Bus internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

İskoçya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İskoçya - İsviçre: Son durum

FIFA sıralaması: İskoçya (#36) - İsviçre (#14)

İskoçya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasında elenmesinden bu yana ilk kez sahaya dönüyor. Haiti karşısında alınan 1-0'lık açılış galibiyetine rağmen, Fas'a (0-1) ve Brezilya'ya (0-3) karşı üst üste gelen yenilgiler turnuvaya veda etmelerine neden oldu.

Ancak İskoçya'nın son dönemde kendi sahasında oynadığı resmi maçlarda etkileyici bir karnesi var. 2025'in son bölümünde Hampden Park'ta Yunanistan, Belarus ve Danimarka'ya karşı arka arkaya oynadığı maçları kazandı.

İsviçre, yaz aylarında 72 yılın en iyi Dünya Kupası performansını sergileyip çeyrek finale yükselmiş olmanın moraliyle sahaya çıkacak. Ayrıca 2025 yılının tamamını yenilgisiz geçtiklerini de belirtmekte fayda var.

İskoçya - İsviçre: Son karşılaşmalar

İskoçya, İsviçre'ye karşı tüm zamanlardaki ikili rekabette 8 galibiyetle önde bulunuyor. İsviçre'nin 5 galibiyeti ve 4 beraberliği var. İki takım arasındaki önceki 17 maçın tamamında İskoçya 27 gol atarken, İsviçre 25 gol kaydetti.

Takımlar arasındaki son maç, Haziran 2024'te UEFA Euro 2024'ün grup aşamasında oynandı. Almanya'nın Köln kentindeki heyecan dolu karşılaşma 1-1 sona erdi. İskoçya adına ilk golü Scott McTominay atarken, İsviçre'de Xherdan Shaqiri muhteşem falsolu bir vuruşla yanıt verdi.

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İsviçre SUI 1 1 0 0 3 0 +3 3 K 2 İskoçya SCO 1 0 1 0 0 0 0 1 B 3 Slovenya SVN 1 0 1 0 0 0 0 1 B 4 Kuzey Makedonya MKD 1 0 0 1 0 3 -3 0 K Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



