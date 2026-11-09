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UEFA Nations League B
team-logoİrlanda
Aviva Stadium
team-logoKosova
Book Ireland vs Kosovo Tickets
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İrlanda-Kosova maçına nasıl bilet alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
İrlanda
Kosova

İrlanda, UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

UEFA Uluslar Ligi, İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda Kosova'yı ağırlamaya hazırlandığı çekişmeli bir millî maçla devam ediyor. Her iki takım da üst lige yükselme hedefi doğrultusunda gruptaki konumunu güçlendirmek için üç puan mücadelesi veriyor.

GOAL, maç gününe ilişkin temel bilgileri, bilet kategorilerini, fiyat aralıklarını ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair bilgileri sunuyor.

İrlanda-Kosova UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İrlanda-Kosova maçı Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Aviva Stadium

İrlanda-Kosova maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, İrlanda Futbol Federasyonu'nun Aviva Stadyumu'ndaki iç saha maçları için resmî bilet satış ortağı olan Ticketmaster Ireland üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarların, genel satışa ayrılan standart biletler satışa çıktığında yerlerini ayırtabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

Resmî sitedeki biletlerin tamamı tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde yer kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilirsiniz.

İrlanda-Kosova maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında Aviva Stadyumu'ndaki genel seyirci tribünleri için tek maçlık standart bilet fiyatları, seçilen kategoriye bağlı olarak yaklaşık 35 ila 50 avrodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 115 avrodan başlıyor.

İrlanda-Kosova UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İrlanda ve Kosova'nın form durumu

İrlanda, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; dokuz gol atıp dört gol yedi. Son maçında haziran ayında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Katar ve Grenada karşısında üst üste galibiyetler elde etti. Grenada'yı 5-0 yendiği maç, bu serideki en farklı galibiyeti olurken Dünya Kupası elemelerinde Çekya'ya karşı aldığı 2-2'lik yenilgi tek mağlubiyetiydi.

Kosova, son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti; dokuz gol atıp beş gol yedi. Son maçında haziran ayında Andorra'yı 3-0 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde Slovakya deplasmanında aldığı 4-3'lük galibiyet, gol bulma potansiyelini gösterirken Çekya ve Türkiye karşısındaki üst üste yenilgileri de savunmasız kalabildiğini ortaya koyuyor.

IRL

IRL - Form

CAN
B1-1
KOS
K1-0
ISR
K0-3
AUT
B2-2
ISR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
KOS

KOS - Form

AND
K3-0
IRL
K1-0
AUT
K3-1
ISR
B0-0
AUT
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

İrlanda-Kosova: İki takım arasındaki son maçlar

İrlanda ile Kosova'nın önceki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç, söz konusu veri setinde iki takım arasında kayda geçen ilk karşılaşma olacak.

Kafa Kafaya

İrlandaÇizimKosova
0
0
1
UEFA Nations League B
Kosova badge
Kosova
KOS
1
İrlanda badge
İrlanda
IRL
0
MS
0Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı0/1

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