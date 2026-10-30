UEFA Uluslar Ligi, İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda Kosova'yı ağırlamaya hazırlandığı önemli bir milli maçla devam ediyor. İki takım da üst lige yükselme hedefi doğrultusunda gruptaki konumunu güçlendirmek için üç puan mücadelesi verecek.

GOAL, maç gününe ilişkin temel bilgileri, bilet kategorilerini, fiyat aralıklarını ve biletlerin nasıl alınacağına dair bilgileri sunuyor.

İrlanda-Kosova UEFA Uluslar Ligi B maçı saat kaçta başlayacak?

İrlanda-Kosova maçı Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Aviva Stadium

İrlanda-Kosova maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, İrlanda Futbol Federasyonu'nun Aviva Stadyumu'ndaki iç saha maçları için resmî biletleme ortağı olan Ticketmaster Ireland üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarların, genel satış kontenjanı açıldığında standart bilet alabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

Resmî satış kanalındaki biletlerin tamamı tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

İrlanda-Kosova maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında tek maçlık standart biletlerin fiyatı, Aviva Stadyumu'ndaki tribün kategorisine bağlı olarak yaklaşık 35 ila 50 avrodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 115 avrodan başlıyor.

İrlanda-Kosova UEFA Uluslar Ligi B maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İrlanda ve Kosova'nın form durumu

İrlanda, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; dokuz gol atıp dört gol yedi. Son maçında haziran ayında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçtan önce Katar ve Grenada'yı art arda mağlup etmişti. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet, bu dönemdeki en farklı sonucu olurken Dünya Kupası elemelerinde Çekya karşısında aldığı 2-2'lik yenilgi tek mağlubiyetiydi.

Kosova, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; dokuz gol atıp beş gol yedi. Son maçında haziran ayında Andorra'yı 3-0 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde Slovakya deplasmanında aldığı 3-4'lük galibiyet, yüksek gol üretme kapasitesini ortaya koyarken Çekya ve Türkiye karşısındaki üst üste yenilgiler savunmasız kalabildiğini gösteriyor.

İrlanda-Kosova: Son karşılaşmalar

İrlanda ile Kosova'nın önceki karşılaşmalarına ilişkin bir veri bulunmuyor. Bu maç, söz konusu veri setinde iki takım arasındaki ilk kayıtlı karşılaşma olacak.