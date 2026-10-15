UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda Kosova'yı ağırlayacağı karşılaşmayla sürüyor. İki takım da üst lige yükselme hedefi doğrultusunda gruptaki konumunu güçlendirmek için üç puanın peşinde.

GOAL, maç günüyle ilgili temel bilgileri, bilet kategorilerini, fiyat aralıklarını ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin rehberi sunuyor.

İrlanda-Kosova UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İrlanda-Kosova maçı Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Aviva Stadium

İrlanda-Kosova maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, İrlanda Futbol Federasyonu'nun Aviva Stadyumu'ndaki iç saha maçları için resmî bilet satış ortağı olan Ticketmaster Ireland üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satışa ayrılan standart biletler satışa çıktığında yerlerini ayırtabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde yer kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformları bir seçenek olabilir.

İrlanda-Kosova maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletlerin fiyatı, Aviva Stadyumu'ndaki genel satışa açık tribünlerde seçilen kategoriye göre yaklaşık 35 ila 50 eurodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 115 eurodan başlıyor.

İrlanda-Kosova UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İrlanda ve Kosova'nın form durumu

İrlanda, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; dokuz gol atıp dört gol yedi. Son maçında haziran ayında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmadan önce Katar ve Grenada'yı art arda yenmişti. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet, bu serideki en farklı sonucu olurken Dünya Kupası elemelerinde Çekya'ya karşı aldığı 2-2'lik yenilgi tek mağlubiyetini oluşturuyor.

Kosova, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; dokuz gol atıp beş gol yedi. Son olarak haziran ayında Andorra'yı 3-0 yendi. Dünya Kupası elemelerinde Slovakya deplasmanında aldığı 3-4'lük galibiyet, gol bulma kapasitesini gösterirken Çekya ve Türkiye karşısındaki üst üste yenilgiler savunmada zorlanabildiğine işaret ediyor.

İrlanda-Kosova: İki takım arasındaki son maçlar

İrlanda ile Kosova'nın daha önceki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç, söz konusu veri setinde iki takım arasında kayda geçen ilk karşılaşma olacak.

Kafa Kafaya Çizim 0 0 1 UEFA Nations League B Kosova KOS 1 İrlanda IRL 0 MS 0 Attığı Gol 1 Maç 2.5 üstü golle bitti 0 / 1 Her iki takım da gol attı 0 / 1



