UEFA Uluslar Ligi, İrlanda Cumhuriyeti’nin Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda Kosova’yı ağırlamaya hazırlandığı önemli bir milli maçla devam ediyor. İki takım da bir üst lige yükselme hedefi doğrultusunda gruptaki konumunu güçlendirmek için üç puan peşinde.

GOAL, maç günüyle ilgili temel bilgileri, bilet kategorilerini, fiyat aralıklarını ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi aktarıyor.

İrlanda-Kosova UEFA Uluslar B Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

İrlanda-Kosova maçı Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda oynanacak. Resmî başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Aviva Stadium

İrlanda-Kosova maçının biletleri nereden alınır?

Aviva Stadyumu’ndaki iç saha maçları için İrlanda Futbol Federasyonu’nun resmî bilet satış ortağı olan Ticketmaster Ireland, biletlerin ilk satışını doğrudan gerçekleştiriyor. Taraftarların, genel satış kontenjanı açıldığında standart bilet alabilmek için resmî platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

İlk satış kontenjanı tamamen tükenirse veya resmî sitede belirli tribün kategorilerinde yer kalmazsa Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

İrlanda-Kosova maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında Aviva Stadyumu’nun genel seyirci bölümleri için tek maçlık standart bilet fiyatları, kategoriye bağlı olarak yaklaşık 35 ila 50 €’dan başlıyor.

İlk satış noktalarındaki standart bilet kontenjanı tükendiğinde, Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 115 € oluyor.

İrlanda-Kosova UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İrlanda ve Kosova’nın form durumu

İrlanda, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; dokuz gol atıp dört gol yedi. Son maçında haziran ayında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçtan önce Katar ve Grenada karşısında üst üste galibiyetler elde etmişti. Grenada karşısındaki 5-0’lık galibiyet, bu serideki en farklı sonucu olurken Dünya Kupası elemelerinde Çekya’ya karşı aldığı 2-2’lik mağlubiyet tek yenilgisi olarak kayda geçti.

Kosova, son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti; dokuz gol atıp beş gol yedi. Son maçında haziran ayında Andorra’yı 3-0 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde Slovakya deplasmanında aldığı 3-4’lük galibiyet, yüksek skor üretme kapasitesini gösteriyor. Ancak Çekya ve Türkiye karşısındaki üst üste yenilgileri, savunmasız kalabildiğini ortaya koyuyor.

İrlanda-Kosova: Son karşılaşmalar

İrlanda ile Kosova’nın önceki karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç, söz konusu veri setinde iki takım arasında kaydedilen ilk karşılaşma olacak.